أعلن هرتا برلين الذي نجا من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في ألمانيا تعاقده مع المدرب ساندرو شفارتس حتى صيف 2024.

وكان هرتا برلين الذي حل في المركز السادس عشر في الدوري الألماني من اصل 18 فريقا، حافظ على موقعه في «البوندسليغا» بعد تفوقه على هامبورغ ثالث الدرجة الثانية في الملحق المؤهل (0-1 و2-0).



وسيحل شفارتس بدلا من المدرب الموقت فيليكس ماغاث، المدرب الثالث لفريق العاصمة الموسم المنصرم والقادم في مارس لانتشال النادي من ورطته.



وكان شفارتس (43 عاما) قد أشرف على ماينتس بين يوليو 2017 ونوفمبر 2019، قبل الانضمام إلى دينامو موسكو الروسي في أكتوبر 2020 حيث بقي لموسمين.