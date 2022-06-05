مبارك الخالدي



وضع الجهازان الفني والإداري في الفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي ملامح برنامجه الاعدادي لخوض منافسات الموسم المقبل 2022-2023، اذ من المقرر أن يبدأ تجمع الفريق في الفترة من 20-25 يوليو المقبل ولمدة عشرة أيام يغادر بعدها الفريق الى معسكر خارجي.

ويترقب الجهاز الإداري رأي المدرب الكرواتي انتي ميشا المتواجد حاليا في بلاده في اجازة خاصة حول وجهة المعسكر فيما اذا كانت تركيا أو دولة أوروبية، على ان يختار ميشا عدد المباريات الودية التي يرغب في خوضها.

ويستعد الأخضر الى مواجهة فريق السيب العماني 5 سبتمبر المقبل ضمن الدور ربع نهائي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث يترقب مجلس إدارة النادي قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي حول مكان المباراة المرتقبة في سلطنة عمان أو الكويت، لأن هذا القرار يحمل الكثير من الأهمية ويلقي بظلاله على البرنامج الاعدادي للفريق، خصوصا في ظل رغبة مجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري في توحيد الجهود والذهاب بعيدا خلال منافسات البطولة القارية والمنافسة على اللقب.