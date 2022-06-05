هادي العنزي



خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة أمام نظيره المنتخب العراقي 80-91، في أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا، عن المجموعة الثانية التي تضم المنتخب الفلسطيني المستضيف.



وخاض أزرق السلة مباراته الثانية أمام المنتخب الفلسطيني مساء أمس، ويسعى لتعديل وضعه في التصفيات الآسيوية، ولمواجهة المنتخب صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قطر وعمان والإمارات، عوضا عن مواجهة أول المجموعة الأولى إن جاء في المركز الثالث، وتقام الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية في فبراير المقبل، على أن تتأهل 4 منتخبات من الستة في المجموعتين.

وقد قدم «أزرق السلة» أداء جيدا في النصف الأول من المباراة، وبعد أن تخلف بفارق 10 نقاط، استعاد حيويته وتمكن من تقليص الفارق إلى 3 فقط مع نهاية الربع الثاني (37-40)، وجاء الربع الثالث بأفضلية عراقية بعدما سجل 27 نقطة، فيما لم يسجل لاعبو الأزرق سوى 16 نقطة فقط، ولم يكن حال الربع الأخير كافيا لمعادلة النتيجة ليخرج الأزرق خاسرا.



وقدم أليكس الغيص أداء متميزا طوال المباراة، وكان الأكثر تسجيلا في صفوف الأزرق، كما سجل مصطفى الرفاعي الذي شارك بديلا لمحمد عدنان الذي اعتذر بسبب ارتباطه باختباراته الجامعية أداء جيدا في مشاركته مع الأزرق.