أكد رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر مواصلة تقديم كل أوجه الدعم للعبة التنس عربيا وتذليل العقبات التي تواجهها من أجل الارتقاء والنهوض بها.

جاء ذلك خلال توجهه اليوم إلى المملكة الأردنية الهاشمية لحضور اليوم الختامي وتتويج الفائزين والفائزات في منافسات البطولة العربية للرواد للرجال والسيدات والتي تقام تحت رعايته، حيث شهدت منافسة قوية بين أبناء الوطن العربي من الأجيال المتعاقبة في اللعبة الذين كانت لهم بصمات وتاريخ عريق خلال مسيرتهم الحافلة بالإنجازات.



وشكر الجابر الاتحاد الأردني للتنس على استضافته هذا الحدث المميز والتنظيم الجيد وتقديم كل التسهيلات لنجاح البطولة التي لاقت إقبالا كبيرا ومشاركة فعالة من اللاعبين واللاعبات.