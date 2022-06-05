عبدالعزيز جاسم



خاض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الأول مساء أمس على ستاد صباح السالم بالنادي العربي، وذلك بعد عودته أول من امس من المعسكر التدريبي الذي أقامه في أبوظبي استعدادا لانطلاق تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى النهائيات، والتي يستضيف فيها الأزرق مجموعته «الأولى» التي تضم كلا من الأردن ونيبال واندونيسيا، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 14 يونيو الجاري.



ويتأهل من المجموعات الـ 6 أصحاب المراكز الأولى إلى جانب أفضل 5 منتخبات حلت في المركز الثاني، ما يعزز حظوظ الأزرق في بلوغ النهائيات بشكل كبير بسبب الفوارق الفنية بين منتخبي نيبال واندونيسيا، ما يعني أن بطاقتي التأهل ستكون بشكل كبير بين الأزرق والأردن.



ويسعى طبيب المنتخب د.عبدالمجيد البناي إلى تجهيز بعض اللاعبين الذين يعانون من عدد من الكدمات قبل مواجهة اندونيسيا الأربعاء المقبل، ومن ضمن هؤلاء المصابين المهاجم شبيب الخالدي الذي لم تتضح الصورة بعد بشأن إصابته.



إلى ذلك، وصلت جميع منتخبات المجموعة أمس إلى البلاد وستخوض أول تدريباتها اليوم.