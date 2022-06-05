يحيى حميدان



تقام اليوم مباراتان في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا الرابعة لكرة الصالات عندما يلتقي البحرين مع لبنان في الـ4 عصرا، فيما يلعب الامارات وعمان عند الـ7:30 مساء في صالة الشهيد قشيعان المطيري بنادي النصر.

وحقق المنتخب السعودي فوزا صعبا على فلسطين 2-1 في مباراة الافتتاح ضمن المجموعة الاولى أمس.

وقال مدرب منتخبنا الوطني، البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، إن المنافسة في البطولة ستكون صعبة للغاية وذلك لوجود العديد من المنتخبات المميزة والتي يقودها مدربون مميزون ايضا.

واضاف «كاكاو» في المؤتمر الصحافي، الذي عقد أول من امس بمقر الاتحاد وبحضور جميع مدربي المنتخبات المشاركة البحرين بسبب ظروف السفر، أن منتخبات المجموعة الأولي التي تضم السعودية والعراق وفلسطين إلى جانب «الأزرق» ليست سهلة وعلينا الحذر قبل كل مباراة نخوضها.

وبين أن غياب أحمد الفارسي وحارس المرمى فهد الخواري مؤثر بالتأكيد ولكن هناك من يسد أي غياب بعد عودة عبدالعزيز البسام واستدعاء الحارس محمد الهزيم، مشيرا الى أنه يمتلك لاعبين مميزين وكذلك حارسين مميزين ويصعب التكهن بهوية الحارس الأساسي بينهما.