كشف رئيس النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عماد بوخمسين، عن وجود دراسة مشتركة بين النادي والاتحاد الدولي لرياضة المحركات (FIA) لإنشاء أكاديمية تهتم بمحبي رياضة المحركات من الصغار من أجل تنشئة جيل ملتزم بالقوانين ووسائل الأمن والسلامة التي تعتبر من أهم الأمور التي يشدد عليها الاتحاد الدولي.



جاء ذلك خلال الحفل التكريمي الذي أقامه النادي في ختام أنشطته للموسم الرياضي 2021-2022 بحضور مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، ونائب رئيس نادي «965» لرياضة المحركات الشيخ عذبي النايف، وأمين السر العام للنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عيسى حمزة، ومدير عام النادي حمد معرفي، بالإضافة إلى العديد من المتسابقين وأبطال الكويت في هذه الرياضة.

وأضاف بوخمسين «ندرس إنشاء هذه الأكاديمية من أجل منح الفرص لمحبي رياضة السيارات من الصغار ليمارسوا هواياتهم في سن صغيرة»، لافتا إلى تشجيع العنصر النسائي من أجل ممارسة هذه اللعبة بعد وجود إقبال واضح من الفتيات في الفترة الأخيرة.

وشدد على أن تكريم أبطال الكويت الذين حققوا مراكز متقدمة في السباقات داخل الكويت وخارجها واجب على النادي تجاه هؤلاء الأبطال الذين رفعوا علم الكويت في المحافل الدولية، مؤكدا أنهم يستحقون التشجيع والثناء.



وشهد الحفل تكريم عدد من المتسابقين أصحاب المشاركات الخارجية في مقدمتهم بطل الكويت للراليات مشاري الظفيري ومساعده القطري ناصر الكواري، وقدم مشاري الظفيري خلال الحفل هدية تذكارية لكل من: حمود فليطح وعماد بوخمسين والشيخ عذبي النايف وعيسي حمزة، وكرم كذلك علي مخصيد، محمد جعفر، عبدالله الشطي، براك الجسمي، سارة الخريبط التي غابت عن الحفل لسفرها وحضرت والدتها، وخالد الفايز، أحمد الشهاب، عبداللطيف الخنة، محمد الزيدان، علي بوشهري، الكساندر قبازرد، عمر المدلج، بدر الدويسان، مرشد المرشد، بد العجمي، وخالد دشتي.



أما في البطولات الداخلية، فتم تكريم الفائزين في بطولة الكويت للموتوكروس، وهم: البحريني حسين بوطاهر، وعبدالله الأنصاري، والبحريني أحمد بوطاهر، وعبداللطيف الخنة، وخالد الفايز، والإماراتي أحمد النعيمي، وبراك الجسمي، وبدر الدويسان، وجاسم الأنصاري، بالإضافة إلى الفائزين في بطولة الكويت للراليات فئة «4×4» الجيبات، وهم: سالم الظفيري ومساعده فارس الظفيري، وفي فئة البقيات: محمد سراب ومساعده خالد النويشري، والفائزين في الترتيب العام: سالم الظفيري ومساعده فارس الظفيري، وجاسم المقهوي ومساعده ثامر المطيري.



من جانبه، أكد مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح أن حضوره حفل التكريم الذي أقامه النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية يؤكد دعم الهيئة للأندية التي تقوم بواجباتها على أكمل وجه، متوجها بالشكر إلى رئيس النادي الدولي عماد بوخمسين وأمين السر العام عيسى حمزة على كل الجهود التي يبذلانها من أجل تطوير هذه الرياضة ودعم المتسابقين والأبطال في مشاركاتهم الخارجية، ومتمنيا المزيد من إنجازات في المواسم المقبلة، كما ثمن الدور الكبير لنائب رئيس نادي «965» لرياضة المحركات الشيخ عذبي النايف في دعم هذه الرياضة، وقال «اعتز بأنني عندما دخلت الهيئة قبل 11 عاما كان هناك ناديان فقط لرياضة المحركات، أما اليوم فالعدد وصل إلى 10 أندية، وهذا يدل على العشق الكبير لهذه الرياضة التي باتت تنافس شعبية كرة القدم».



بدوره، توجه نائب رئيس نادي «965» لرياضة المحركات الشيخ عذبي النايف بالشكر إلى عماد بوخمسين وعيسى حمزة على دعوته لهذا التكريم، مشيدا بدور الإعلام في تغطية مثل هذه المناسبات المهمة، وقال إن النتائج التي حققها أبطال الكويت في رياضة المحركات خلال الموسم المنصرم ليست جديدة عليهم لأنهم اعتادوا دوما تحقيق المراكز المتقدمة سواء على المستوى الخليجي أو الإقليمي، متمنيا إحراز المزيد مع زيادة عدد الأندية الخاصة بهذه الرياضة إلى 9 أندية.