برعاية رئيس اتحاد المصارف الشيخ أحمد الدعيج، توج فريق البنك الأهلي المتحد بطلا لدوري المصارف لكرة القدم للموسم 2021-2022 بعد فوزه على فريق بنك الخليج 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد صباح السالم، بعد أن حول تأخره بهدف في الشوط الأول، لفوز ثمين في الشوط الثاني.



وشهدت المباراة حضور نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصارف يعقوب صادق وأمين السر العام جاسم الحيدر والرئيس التنفيذي لبنك الخليج أنطوان ضاهر وسلمى الحجاج مدير عام الموارد البشرية بنك الخليج وعادل ميرزا رئيس إدارة الشؤون الإدارية والخدمات في البنك الأهلي المتحد ومدير عام نادي المصارف عباس البلوشي، حيث تكريم الفريق الفائز بالكأس وتقديم الدروع والميداليات للفرق الفائزة بالمراكز الأولى.

وتقدم نادي المصارف بالشكر لجميع الفرق التي شاركت في البطولة، وكذلك لوزارة الإعلام وتلفزيون الكويت (القناة الرياضية الثالثة) على نقل المباراة، وللاتحاد الكويتي لكرة القدم لإدارته فعاليات البطولة من خلال طاقم الحكام، ولإدارة النادي العربي لاستضافتهم المباراة النهائية.