نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية برنامج عمل تدريبي بعنوان «استراتيجيات التفاوض واتخاذ القرار» لموظفي القطاع الكويتي شارك فيها 42 موظفا من الشركات والبنوك الكويتية في الفترة بين 15 و20 مايو.



وأقيمت الورشة في جامعة هارفارد في مدينة بوسطن الأميركية وحاضر فيها عدد من المختصين بالجامعة وذوي الخبرة العملية في هذا المجال، والتي تعتبر أحد أهم المراكز العلمية الرائدة في الولايات المتحدة وذلك بهدف تطوير مهارات الكوادر الوطنية في القطاع الخاص من خلال الاستفادة المثلى من آخر التجارب العلمية في مجالات التفاوض وصنع القرار.



وقالت نائب المدير العام للبرامج الاستراتيجية د.خولة الشايجي: إن المؤسسة تهدف من هذا البرنامج التدريبي إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في المجالات الادارية الحديثة باعتبار أن مستقبل التنمية الاقتصادية في الكويت يعتمد على الجهود الهادفة للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة عماده البحث العلمي والتطوير المستمر. وأفادت الشايجي بأن برامج العمل التدريبية التي تقيمها المؤسسة تهدف لتمكين المشاركين في مختلف مراحلهم المهنية ومجالات تخصصهم من التعرف على أحدث أساليب الادارة، مبينة «ان بناء الكفاءات الكويتية في جميع المجالات هو أحد أهداف المؤسسة وأن التعاون مع الجامعات المرموقة كجامعة هارفارد سيساعد في بناء هذه الكفاءات في القطاع الخاص».