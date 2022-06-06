عبدالعزيز الفصلي



فيما اعتمدت المناطق التعليمية جداول اختبارات الدور الثاني لطلبة المرحلة المتوسطة والتي ستبدأ 23 الجاري وحتى 30 منه، يختتم طلبة «المتوسطة» اليوم اختبارات نهاية العام على ان يتم إعلان النتائج على الموقع الإلكتروني للوزارة فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة بينما تستمر اختبارات طلبة الصفين العاشر والحادي عشر الى الخميس المقبل.



وتواصل «التربية» جهودها بالتعاون والتنسيق مع المناطق التعليمية والإدارات المدرسية للحفاظ على سير عملية الامتحانات وفق الخطة الموضوعة وتوفير الأجواء المناسبة لكي يؤدي أبناؤنا الطلبة اختباراتهم على أكمل وجه.



من جانبها، وجهت الاختصاصي النفسي في إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بوزارة التربية أنوار العتيبي عددا من النصائح لطلبة الصف الثاني عشر، التي يمكنهم الاستفادة منها أثناء الامتحانات، مشيرة إلى ضرورة رسم الأهداف واستبدال مشاعر الإحباط بالحماس حتى يصل الطالب للهدف المرجو لحياته المستقبلية.



وأوضحت العتيبي أن التخطيط يعد ركنا أساسيا من مهارات إدارة الوقت، وعلى الطالب أن يخصص وقتا كافيا للمذاكرة ووقتا آخر للراحة، فحرصه على تحديد أوقات للراحة أثناء المذاكرة يمكنه من استعادة نشاطه لمذاكرة مادة علمية أخرى من جديد، داعية إلى تصميم طريقة المذاكرة على هيئة خرائط ذهنية، وذلك لسهولة التذكر والاستيعاب.



وذكرت أنه بالرغم من أن القلق لدى أبنائنا الطلبة يعد مطلبا لتحقيق النجاح والإنجاز المثمر، إلا أنه إذا تجاوز حدا معينا فإنه سيؤثر بشكل سلبي على التركيز وتحصيل الدرجات.



وأشارت إلى ضرورة ممارسة الرياضة البسيطة لتنشيط الذاكرة الذهنية، مع تجنب تناول المنبهات والأدوية المنشطة وتفادي السهر حتى ساعات الصباح الأولى، متمنية للطلاب السداد والتوفيق بأداء الاختبارات.