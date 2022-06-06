تم بنجاح إطلاق القمر الصناعي المصغر والذي تم بناؤه في مختبرات كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع وكالة (KSF Space Foundation) الأميركية في 15 مارس الماضي من منصة الإطلاق الخاصة في بريطانيا، وذلك على ارتفاع يزيد على 87 ألف قدم (ما يعادل 27 كيلومترا) بواسطة منطاد هيليوم خاص ومن ثم هبوطه بمظلة خاصة في مرحلة استمرت لمسافة 120 كم قامت خلالها المجسات الدقيقة التي حملها القمر الاصطناعي بإجراء العديد من القياسات وجمع المعلومات المتعلقة بنوعية الغلاف الجوي وجودته.



وأبدى د. خالد البقاعين سعادته بنجاح المشروع خاصة أنه تم بمشاركة مجموعة كبيرة من الطلبة الذين اكتسبوا مهارات جديدة ومتميزة وحصلوا على شهادات قيمة من المنظمة الدولية المشاركة بالمشروع لمهندسي أنظمة أقمار صناعية مصغرة، قائلا: ان هدف المشروع توطين هذه التكنولوجيا الحديثة في الكويت، حيث تم تصنيع القمر الصناعي من قبل طلبة كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في مختبرات الجامعة بإشراف دولي من منظمة KSF Space Foundation وإشراف أساتذة الجامعة، وأن التعاون المشترك بين KCST وKSF استلزم تدريب 17 طالبا من KCST. كما شكر فريق العمل من أساتذة قسم الإلكترونيات والاتصالات ومهندسي وفنيي مختبرات التطوير والابتكار، حيث أدار المشروع محليا مسؤول منظمة الفضاء في الكويت، م.لؤي عرنوس مع ضباط فريق KSF Space.



وصرح مدير العلاقات العامة والتسويق في الكلية إبراهيم المطوع: تعتبر هذه المبادرة من المبادرات الرائدة والفريدة من نوعها في تعزيز مكانة الكويت بين المجتمعات الدولية علميا، كما عبر الطلبة عن سعادتهم بالمشاركة بالمشروع، فقال ناجي القلاف: إنها تجربة فريدة من نوعها حيث اكتسب خبرة من خلال المشاركة بالمشروع، وقالت الطالبة شيخة البحوه: نحن فخورون ومحظوظون لاختيارنا بالمشاركة في هذه التجربة الرائعة ونشكر كليتنا التي أتاحت لنا المشاركة في إنجاز مهم يعتبر الأول من نوعه في الكويت.



أما عهود العنزي فقالت: كان حلما لي أن أشارك بمشروع متعلق بالفضاء منذ الصغر وحان موعد تحقيقه، وقال أحمد الشعباني: نؤمن أننا في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا نستطيع المشاركة والنجاح وتحقيق أهداف أي مشروع مهما بلغت صعوبة إنجازه، كذلك قالت الطالبة ياسمين بورزق: شاركت بمشروع تصنيع «النانو ستالايت» لتحقيق إنجاز على المستوى العالمي.