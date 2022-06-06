آلاء خليفة



أكدت الوكيل المساعد للبعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية الناطق الرسمي لوزارة التعليم العالي فاطمة السنان أن القرار 86 لسنة 2022 والذي يقضي بإيقاف الابتعاث والضم والإيفاد لتخصص طب الأسنان الى الدول العربية هو إيقاف مؤقت اعتبارا من العام الجامعي 2023/2022 نظرا لتجاوز عدد الطلبة الدارسين حاليا احتياجات سوق العمل ووزارة الصحة. وقالت السنان انه حرصا من الوزارة على مصلحة الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة قبل صدور قرار الايقاف الوزاري، تم استثناء الطلبة الملتحقين قبل صدور القرار في حال انطباق شروط الضم للبعثة المقررة بلائحة البعثات.