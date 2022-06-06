عبدالعزيز الفضلي

تقدمت الهيئة الوطنية الفنلندية، عن طريق إحدى شركاتها المعتمدة للتعليم «سوبرانو»، بعرضها على وزارة التربية تطوير التعليم في الكويت بنوعيه التعليم العام والتعليم العالي.



جاء ذلك في كتاب قدمته لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث ذكرت فيه أن العرض شامل تطوير المناهج وتدريب الأساتذة والمعلمين والكادر الإداري بالإضافة إلى تقديم الاستشارات لتطوير تصاميم المدارس لتواكب أنظمة التعليم المتقدمة ومساعدات التعليم والتدريب، ووضع برنامج خاص للمتفوقين، وذلك لتأهيلهم لدخول أفضل الجامعات في العالم كجامعة أوكسفورد وكامبردج وهارفارد وغيرها.



جدير بالذكر أن التعليم الفنلندي صنف الأول عالميا من قبل «الأمم المتحدة» ومنتدى الاقتصاد العالمي والبنك الدولي.



وتعد هذه الخطوة من أهم العروض في تطوير التعليم بالكويت، خاصة أن هناك مطالبات بضرورة تطوير التعليم، وذلك تنفيذا لما جاء في خطة التنمية 2035.