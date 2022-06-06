عبدالعزيز الفضلي

دعا رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين حمد الهولي وزارة التربية لصرف مكافأة العاملين في تجهيز المنصة الإلكترونية ومعلمي المرحلة الثانوية المشرفين على اختبارات الصف الثاني عشر للعام 2020/ 2021.



جاء ذلك في كتاب وجهه الهولي لوكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث قال فيه: نثمن لكم تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والجمعية والتي نساهم من خلالها في تطوير العملية التربوية والتعليمية وتحسين مخرجاتها، وفي إطار الحرص على الاهتمام بكل مطالب المعلمين وخاصة خلال «كورونا» والتي تضافرت فيها كل الجهود من أهل الميدان التربوي لاستمرار العملية التعليمية.



وأضاف الهولي: نقترح عليكم صرف مكافأة لجميع العاملين في تجهيز المنصات الإلكترونية وتصوير حلقات الدروس خلال الجائحة، ومكافأة لمعلمي المرحلة الثانوية المشرفين على اختبارات الصف الثاني عشر خلال أغسطس من العام الدراسي 2021/2020 بعد أن تم استدعاؤهم خلال العطلة الصيفية واستمروا في دوامهم حتى بداية العام الجديد.