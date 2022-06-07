ارتفعت أسعار الذهب قليلا، أمس الاثنين، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار الأميركي وعائدات سندات الخزانة الأميركية، لكن توقعات أسعار المعدن الأصفر ظلت هشة في مواجهة احتمالات رفع أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1854.83 دولارا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1857.60 دولارا، بحسب «رويترز».

لكن الذهب لا يزال يتداول دون أعلى مستوياته في شهر التي سجلها الأسبوع الماضي، إذا تراجعت الأسعار بنحو 1% يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أميركية أن أرباب العمل وظفوا عمالة أكثر من المتوقع في مايو.



و«المركزي» الأميركي في طريقه لرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماعين للسياسة النقدية في يونيو ويوليو، وقد رفع تقرير الوظائف الأميركي الصادر الجمعة تلك الاحتمالية.



وتزيد أسعار الفائدة الأعلى تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، بينما يعتبر المعدن الأصفر ملاذا آمنا في مواجهة التضخم.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.4% إلى 22.22 دولارا للأوقية، وجرى تداول البلاديوم عند 2028.81 دولارا للأوقية.



وسجلت أسعار البلاتين نحو 1019.75 دولارا للأوقية، بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ أواخر مارس يوم الجمعة مسجلا 1032.50 دولارا للأوقية.