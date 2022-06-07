أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن إطلاق مركزها التدريبي «أكاديمية الإبداع»، بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية العالمية ماكينزي، وتماشيا مع الرؤية الإستراتيجية للأكاديمية، تم تعيين SHL أيضا لاكتشاف الموظفين ذوي الإمكانات العالية (HIPOs) من خلال حلول SHL–Mobilize المنهجية للرؤية الموضوعية لتحديد الموظفين ذوي الإمكانات العالية.

وتهدف الأكاديمية إلى تمكين الموظفين ذوي الإمكانات العالية من خلال تعزيز بيئة تعليمية مشجعة ترتكز على التطوير الذاتي وإطار بناء الكفاءات الديناميكي.



وفي بيان لها، ذكرت stc أن الإطلاق الاستراتيجي لأكاديمية الإبداع ما هو إلا خطوة من المبادرات والبرامج التعليمية الداخلية التي دأبت الشركة على إطلاقها للموظفين والتي سوف تضيف قيمة كبيرة لبيئة وثقافة العمل من خلال برامج التطوير البناءة والمتنوعة.

ومن خلال تمكين الموظفين وتزويدهم بالأدوات التي يحتاجون اليها لتعزيز مجالات خبراتهم، ستستمر الشركة في النمو والازدهار من الداخل، وتهدف stc إلى تحديد الموظفين ذوي الإمكانات العالية ممن يتمتعون بالسمات اللازمة ليصبحوا هم قادة الشركة مستقبلا وذلك بدعم من مؤسسة SHL، والتي تم تسجيلهم في برامج التنمية عالية الاستثمار، وستساعد هذه المنهجية التي أثبتت جدواها في تحديد المواهب والكفاءات الطموحة من جميع قطاعات الشركة.



وتعليقا على إطلاق أكاديمية الإبداع، قال الرئيس التنفيذي في stc م.مزيد بن ناصر الحربي: تحرص stc على الاستثمار في مواردها البشرية بصورة مستمرة، كونهم يشكلون حجر الأساس لأدائها التشغيلي المتميز وأدائها المالي القوي.

كما تكفل stc اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير وتنمية قدرات موظفيها وتحفيزهم على بذل قصارى جهدهم في بيئات العمل المتنوعة وفي مختلف الظروف.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في stc، م.أحمد الحماد: فخورون بإطلاق أكاديمية الإبداع رسميا، كأكاديمية تدريب تابعة للشركة هدفها الأساسي تمكين موظفينا ذوي الكفاءات والإمكانات العالية ليصبحوا قادة المستقبل، وأكد قائلا: تسعى stc جاهدة لأن تصبح مصدرا للتأثير في تطوير وتمكين الكفاءات المحلية التي تطمح إلى الاطلاع بأدوار أكثر بروزا في المجتمع.