في إطار دوره المجتمعي الرائد، يواصل البنك الأهلي المتحد تعاونه المثمر مع مؤسسة لوياك التطوعية، حيث وقع الجانبان اتفاقية يقوم البنك من خلالها برعاية برنامج «التطوع سعادتي» والذي يعد مبادرة متميزة من لوياك لمساعدة الآخرين، من خلال التطوع في مراكز الخدمة المجتمعية، مثل: كاتش، ومعهد براديس للتدريب الأهلي، و«عبير 2»، وجمعية الكويت للمعوقين.



كما تتضمن الاتفاقية رعاية البنك لسلسلة ورش عمل المهارات المهنية الأساسية، والتي تقدمها لوياك وتتضمن موضوعات متعددة، ما يسمح للمشاركين بالتعمق في الموضوعات المحددة التي يختارونها، ويعزز مهاراتهم ومعارفهم.

ويقدم هذه الورش مدربون محليون يتم اختيارهم من قبل لوياك من ذوي الخبرات العملية المهنية من خلفيات مختلفة، ممن لديهم شغف لتعليم وتدريب الشباب.



وبالإضافة لما سبق، تتضمن الاتفاقية رعاية البنك الأهلي المتحد لبرنامج المناظرات الصيفية للعام، وهو برنامج يستمر على مدار أسبوعين بهدف تدريب الشباب على تطوير التفكير النقدي، والتسامح مع وجهات النظر المختلفة، والثقة في التحدث أمام الجمهور، وقيمة العمل الجماعي.

وهو ما يؤكد للمشاركين أهمية الموضوع من جوانبه المختلفة، وأهمية الاستماع إلى حجج الفرق المتعارضة وإدراك أن هناك أكثر من طريقة واحدة للتفكير في الموضوع الواحد.



وتعليقا على توقيع الاتفاقية، أفادت فاتن التميمي رئيس إدارة المسؤولية الاجتماعية والتواصل الاجتماعي بالبنك الأهلي المتحد: إن هذه الاتفاقية تؤكد نجاح التعاون بين البنك الأهلي المتحد ومؤسسة لوياك والذي استمر على مدار سنوات من خلال برامج متميزة مثل برنامج «صغار لوياك الرمضاني» وبرنامج «التطوع سعادتي».



من جانبها، أوضحت نائب رئيس مجلس إدارة لوياك والعضو المنتدب فادية المرزوق أن هذا التعاون يأتي بعد إيمان البنك برؤية وأهداف لوياك في تمكين الشباب وخلق أجيال من القادة المؤثرين في المجتمع، حيث إن هذه الشراكة ليست وليدة اللحظة وإنما ممتدة منذ وقت طويل.