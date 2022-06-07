ضمن مساعيها الدؤوبة والمتواصلة لتوسيع شبكة خطوطها، وتطوير خدماتها للوصول إلى أفضل مستويات الجودة، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إطلاق أولى رحلاتها التجارية المجدولة الى مدينة إزمير في جمهورية تركيا بواقع رحلتين بالاسبوع يومي الاثنين والاربعاء، والتي تزامنت أيضا مع إطلاق أولى رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة ميكونوس في جمهورية اليونان بواقع رحلتين في الاسبوع يومي الاثنين والاربعاء وذلك اعتبارا من 6 يونيو 2022.



وفي هذا الشأن، أعرب مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة خالد البستان عن سعادته بهذه الخطوة المهمة والتي تأتي استجابة للطلب الملحوظ والمتنامي لجمهور المسافرين الكرام في دولتنا الحبيبة الكويت، بل وفي منطقة الخليج العربي، مشيرا إلى أن الشركة أطلقت مؤخرا وجهة الدار البيضاء ومانشستر واسكندرية وشرم الشيخ وسوهاج وطرابـــزون وبــودروم، فيما سيتم إطلاق رحلات جديدة الى كل من مدينة نيس الفرنسية ومدريد وملقا في اسبانيا وصلالة في سلطنة عمان ومدينة سراييفو في البوسنة ومدينة فيينا في النمسا خلال الأيام القادمة، يليها افتتاح وتشغيل خطوط مثل كوالالمبور الماليزية وكاتماندو النيبالية في الشهور القادمة.



وأضاف البستان أنه تم اختيار طائرة ايرباص A320 neo الأحدث في صناعة الطيران والتي انضمت مؤخرا لأسطول الخطوط الجوية الكويتية، وذلك لنقل ركابنا الأعزاء إلى مدينتي إزمير وميكونوس، وذلك لما تحتويه الطائرة من مميزات تكنولوجية وتقنيات فائقة متواكبة مع أحدث ما يقدمه قطاع النقل الجوي.



هذا، وحضر حفل افتتاح وجهة ميكونوس سفير جمهورية اليونان لدى الكويت كونستانتينوس بيبريجوس، كما حضر افتتاح وجهة إزمير القنصل التجاري بالسفارة التركية بالكويت اتيلا اوغور باشبوغ.