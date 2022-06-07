ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسبوع، أمس الاثنين، بنحو دولارين، مع التفاؤل بعودة النشاط الصيني



إلى طبيعته بعد الإغلاق لمنع تفشي فيروس كورونا، ما دعم أسعار النفط وأسواق الأسهم.

كذلك تفاءلت الأسواق بتصريح وزيرة التجارة الأميركية عن طلب الرئيس جو بايدن، بحث إمكانية رفع بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الصين، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أعلنت في تصريحات سابقة، عن تأييدها إلغاء بعض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات من الصين، واعتبرت أن هذه الرسوم تلحق ضررا بالمستهلكين والشركات الأميركية.