تتيح حملة «مكافآتكم الطلابية عندنا» التي يوفرها بيت التمويل الكويتي «بيتك» لعملاء «حسابي» للشباب، أكبر سحب حصري بقيمة 100 ألف دينار، خلال فترة الحملة الممتدة إلى نهاية العام الحالي.



ويفوز 4 عملاء بالجائزة الكبرى وقيمتها 5 آلاف دينار على مدار الحملة، و20 فائزا بجوائز شهرية قيمة الواحدة 500 دينار، بالإضافة الى العديد من المزايا والعروض منها: بطاقة مسبقة الدفع للسنة الأولى مجانا، المشاركة في برنامج مكافآت «بيتك» والحصول على 1000 نقطة من مكافآت «بيتك» عند التفعيل، وعروض مميزة وعروض نهاية الأسبوع وخدمات مصرفية على مدار الساعة.

ويتمكن العملاء الذين يحصلون على المكافأة الطلابية من خلال حسابهم في «بيتك» من الحصول على فرصة لدخول السحب على الجوائز الشهرية أو في نهاية الحملة، عند تحويلهم المكافأة الطلابية من خلال حسابهم في «بيتك»، حيث تتاح فرصة الربح والدخول في السحب في الشهر التالي من تحويل المكافأة، كما انه عند الفوز تتم مباشرة إيداع قيمة الجائزة في حساب الفائز.



وتعبر الحملة عن التقدير والاهتمام الذي يبديه «بيتك» لشريحة الشباب وعملاء «حسابي» وتؤكد جهوده نحو تحقيق الشمول المالي وتحفيز العملاء على مزيد من التعاملات المصرفية والمالية في إطار واحد، ما يحقق التميز في الخدمة ويؤكد التفهم لمتطلبات واحتياجات العملاء من قبل «بيتك» وحرصه الدائم على تعزيز القيم الإيجابية لدى مختلف الشرائح ومنها قيمة الادخار، مع تقديم ما يناسب ذلك من المزايا والعروض المحفزة.