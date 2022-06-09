أطلقت اليوم أكاديمية CODED لتعليم البرمجة الإصدار الأول من برنامج UniCODE الذي يوفر أساسيات الترميز الرقمي للطلاب الجامعيين بشراكة استراتيجية من شركة أجيليتي الشركة الرائدة في ابتكارات وخدمات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية.



وبهذه المناسبة قال أحمد معرفي الرئيس التنفيذي بأكاديمية CODED: إننا فخورون بإطلاق الإصدار الأول من برنامج UniCODE المصمم خصيصا لطلبة وطالبات المرحلة الجامعية، والذي يعتبر جزءا من شراكة استراتيجية مع أجيليتي لتعليم وتثقيف الطلبة الجامعيين بأساسيات الترميز الرقمي وتطوير البرامج.

إن وجود أجيليتي كشريك استراتيجي مرادف لوجود داعم من رواد التحول الرقمي والتكنولوجي العالميين، وهذا موضع فخر لنا في CODED، وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل لفريق أجيليتي الذي يسهم في البرنامج الذي من شأنه بناء مجتمع حديث ومزدهر.



وأوضح هاشم بهبهاني رئيس العمليات بأكاديمية CODED: تم تنظيم UniCODE بدعم من جمعية هندسة الكمبيوتر (CPES) في جامعة الكويت.

وسيقوم البرنامج بتعريف الطلاب على أربعة مجالات مهمة تتضمن تطوير Android وiOS وبرمجة وتصميم مواقع الويب وتطوير الألعاب.

وباستخدام أحدث التقنيات ولغات البرمجة، ستمنح الدورة المكثفة للطلاب فائدة كبيرة في فترة زمنية قصيرة. لقد قمنا بتطوير UniCODE خصيصا للطلاب الجامعيين بمختلف خلفياتهم وتخصصاتهم الأكاديمية بهدف ترسيخ فهمهم للترميز وتطوير البرامج. ومن خلال ذلك سيمكننا مساعدتهم على اختبار الفرق بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي.

نحن في CODED ممتنون لشركة أجيليتي لكونها شريكا استراتيجيا في الإصدار الأول من برنامج UniCODE، ودعم أجيليتي القيم سيعزز التعليم والتدريب المستمر لقادة المستقبل في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي.

ختاما، نرحب بالطلاب والطالبات الراغبين في الانضمام إلى برنامج UniCODE، حيث يمكنهم تقديم الطلب من خلال متابعة حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي على @Joincoded.



من جانبها، قالت هنادي الصالح رئيس مجلس إدارة أجيليتي: نحن نؤمن في أجيليتي بأهمية التحول الرقمي وتبني التقنيات الجديدة لتحسين عملياتنا وخدماتنا.

تسهم أكاديمية CODED في تشكيل جيل كويت المستقبل، من خلال دعم تطوير مهارات الشباب التكنولوجية التي سيحتاجون اليها للعمل ومن ثم تنمية الكويت.

ولطالما دعمت أجيليتي مبادرات التعليم في كل المناطق الجغرافية التي تتواجد وتعمل فيها، ويعتبر التحول الرقمي جزءا مهما من استراتيجيتها وأولوياتها.

إن شراكتنا الاستراتيجية مع CODED هي انعكاس لهذه الأولويات، وقد ساهمت أجيليتي في هذا البرنامج لأنه يتماشى مع خطة التنمية في الكويت، فضلا عن اهتمامات الشركة المعنية بدعم التعليم في المناطق المختلفة التي نعمل فيها، وخاصة في الكويت.