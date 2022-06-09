الرشود: نواصل الابتكار لتعزيز الحصة السوقية والمحافظة على الصدارة مليئة بالتحديات



ضمن جهوده المتواصلة في دعم وتشجيع موظفيه وإيمانا منه بأنهم الثروة الحقيقة للبنك، احتفى بيت التمويل الكويتي «بيتك» بموظفيه المتميزين ضمن برنامج «قدها» الذي أطلقه بهدف شكرهم وتقديرهم على مساهماتهم في الارتقاء بالمؤسسة وتحقيق أعلى مستويات الرضا للعملاء.



ويشمل برنامج «قدها» كل الجوانب والإدارات بشكل متكامل مبني على احدث الدراسات وافضل الممارسات العالمية لمكافأة الموظفين وإظهار التقدير لهم على جهودهم وتميزهم، على مختلف الفترات منها الشهري، الربع سنوي او حتى الفوري، ويعتبر البرنامج امتداد لبرنامج «قدها» الذي تم اطلاقه في عام 2021 بهدف مواصلة الارتقاء بخدمة العميل وفق أعلى المعايير في جودة الخدمة وتحقيق أعلى مستويات الرضا لديه.



وأقيم حفل التكريم للربع الأول من سنة 2022 في فندق ميلينيوم بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، وعدد كبير من المسؤولين في «بيتك».



وفي كلمته خلال حفل التكريم، أعرب الرشود عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من الموظفين، مثمنا عطاءهم وإخلاصهم في العمل وهي عوامل أساسية في نجاح «بيتك».



وأضاف الرشود أن «بيتك» يعمل في بيئة شديدة التنافسية تتطلب المحافظة على الريادة والتميز ومواصلة التقدم في تعزيز جودة الخدمة والانفراد في ابتكار الحلول والخدمات المصرفية التي تلبي تطلعات العملاء وتستقطب عملاء جددا.



وأكد أن الادارة التنفيذية لا تدخر جهدا في سبيل توفير جميع الأدوات اللازمة للموظفين لتنفيذ مبادرات مبتكرة والمساهمة في طرح أفضل الحلول المصرفية، منوها بالحرص على توفير البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءات الموظفين وتطوير مهاراتهم بما ينعكس على زيادة الانتاجية وتعزيز جودة الخدمة.



وأشار الى ان «بيتك» يمتلك كل المقومات التي تجعل منه البنك الرائد عالميا، سواء من ناحية الانتشار الجغرافي الواسع، أو الملاءة المالية، والأرباح، والسيولة، ونموذج العمل المتميز، والخدمات والمنتجات، والإرث الكبير كونه أول مؤسسة مالية إسلامية في الكويت، ومن أكبر المؤسسات المالية الاسلامية في العالم، مبينا ان البنك نال العديد من الجوائز والتقديرات من مؤسسات وجهات عالمية مختلفة، ومنها جائزة أفضل مؤسسة مالية اسلامية في العالم من مجلة غلوبل فايننس العالمية، لافتا الى ان كل هذه المقومات تشكل دوافع تعزز الفخر لدى الموظفين للعمل بمؤسسة مالية عريقة مثل «بيتك».



وقال الرشود ان النجاح في «بيتك» وفي مختلف المؤسسات يعتمد على إخلاص الموظفين واجتهادهم وتفانيهم لتحقيق أعلى معدلات الجودة في خدمة العملاء الداخليين والخارجيين، مؤكدا الالتزام في دعم وتشجيع الطاقات المتميزة والمواهب الشبابية التي تنجز مهامها الوظيفية بشغف كبير، وعليه، بادر «بيتك» بإطلاق برنامج «قدها» المتكامل ليكون المظلة الرسمية لجميع برامج التقدير والتشجيع في «بيتك».



وأوضح ان برنامج «قدها» يأتي ضمن رؤية «بيتك» في تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء، وقيادة التطور العالمي للخدمات المالية الاسلامية من خلال تقديم حلول ومنتجات متميزة وتسهيل الاجراءات المتبعة، وتبني الرقمنة في الخدمات المصرفية، والاستفادة من التطورات التكنولوجية بالشكل الامثل بما يلبي طموحات العميل وتطلعاته.

وبالفعل، فقد حقق «بيتك» قفزات نوعية في خدمة العميل بالاعتماد على احدث الوسائل التكنولوجيا والأدوات الحديثة، وطواقم بشرية متمرسة وعالية الكفاءة وطموحة تواصل الابتكار والتجديد لتعزيز الحصة السوقية والمحافظة على الصدارة في بيئة تنافسية مليئة بالتحديات.

كما أن إطلاق اسم «قدها» على البرنامج، يدل على التحدي والتفوق فيه واستنهاض القدرات لتقديم الخدمة الأفضل، كما يؤكد على ثقة الإدارة بقدرات الموظفين على خوض هذا التحدي.