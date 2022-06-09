1155 عدد المشاريع الصناعية التي مولها البنك بإجمالي التزامات 1.3 مليار دينار

نسبة العمالة الوطنية ارتفعت لتصل إلى 79.25% من إجمالي العاملين نهاية العام الماضي



وافقت الجمعية العمومية لبنك الكويت الصناعي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرياح نقدية عن العام 2021 بواقع 30% كما تم انتخاب كل من خليفة عبدالله الراشد، ومازن محمد مدوه أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة.



واعتمدت الجمعية العمومية للبنك في اجتماعها الـ 49 التي عقدت يوم أمس في مقر البنك، وذلك من خلال الأنظمة الالكترونية ووفقا لدليل السياسات والاجراءات للشركة الكويتية للمقاصة، وبنسبة حضور بلغت 100%، البنود المدرجة في جدول الأعمال ومنها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المجمعة والتي تشتمل على بيان المركز المالي، وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتمت المصادقة عليه.



وأشار رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي مصعب النصف إلى تمكن البنك خلال 2021 من المحافظة على تصنيفه الائتماني، حيث أكدت وكالة «فيتش» قوة الملاءة الائتمانية للبنك على المدى البعيد بتقييم +A، أما على المدى القصير فقد حصل البنك على تقييم F1.



وواصل البنك تمويل المشاريع الصناعية والتي بلغ متراكم عددها 1155 مشروعا بإجمالي التزامات قدرت بـ1.374 مليار دينار وتمثل تقريبا 58% من اجمالي تكلفة المشاريع الصناعية والبالغة 2.36 مليار دينار، وسجل رصيد محفظة القروض الصناعية مع نهاية العام 2021 حوالي 147.3 مليون دينار، في حين سجل رصيد التسهيلات التجارية نحو 174.7 مليون دينار مع نهاية 2021 بزيادة مقدارها 0.66% عن العام السابق.



واوضح النصف أن «الصناعي» يتميز بإدارته لثلاث محافظ مالية متخصصة نيابة عن الحكومة، وهي محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة والتي تهدف الى توفير الدعم والتمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لتوجيه طاقات الشباب الكويتي نحو الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة.

وتم خلال العام 2021 الموافقة على تمويل 83 مشروعا في مختلف الأنشطة، بلغ اجمالي التزاماتها ما يقارب 7.85 ملايين دينار مقارنة بـ 4.34 ملايين دينار في نهاية عام 2020 محققة بذلك ارتفاعا كبيرا وصل الى 81%. أما عن متراكم حجم الالتزام بالتمويل منذ تشغيل المحفظة وحتى نهاية 2021 فقد بلغ نحو 183.6 مليون دينار قدمت لنحو 2054 مشروعا.



ولفت الى أن البنك يدير أيضا محفظة التمويل الزراعي والتي منحت خلال العام قروضا لعدد 38 مشروعا لتمويل الانشطة الزراعية والانتاج الحيواني والاسماك بتكلفة اجمالية تقدر بـ 5.9 ملايين دينار، حيث بلغت مساهمة محفظة التمويل الزراعي فيها حوالي 3.5 ملايين دينار بما يعادل 60% من اجمالي تكلفة المشاريع.



بالإضافة إلى ذلك، يدير البنك محفظة تمويل الصناعة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والتي بلغ متراكم التزاماتها بالتمويل منذ تشغيلها في عام 2009 وحتى نهاية 2021 حوالي 69 مليون دينار قدمت لعدد 37 مشروعا صناعيا.



وذكر أن البنك استمر في الحفاظ على مؤشرات مرتفعة، أثمرت عن نمو في اجمالي الاصول بلغ 742 مليون دينار، كما ارتفع اجمالي ايرادات التشغيل حوالي 62.5 مليون دينار، وتمكن البنك بعد أخذ المخصصات الاحترازية اللازمة من تحقيق صافي ربح قدره 38.4 مليون دينار في نهاية 2021 بزيادة نسبتها 280% عن العام الماضي، وذلك بفضل جهود مجلس إدارة البنك وادارته التنفيذية وجميع العاملين فيه.



الشباب الكويتي



أكد النصف حرص البنك على استقطاب وتوظيف الشباب الكويتي من حملة المؤهلات الجامعية في التخصصات المناسبة للعمل في البنك، مع تنظيم البرامج التدريبية المكثفة والمؤتمرات المتخصصة لتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم الفنية لتحسين جودة الأداء وتحقيق رضا العملاء. هذا، وقد ارتفعت نسبة العمالة الوطنية بالبنك لتصل إلى 79.25% من إجمالي العاملين مع نهاية العام 2021.



تعزيز الكفاءة



وكشف رئيس مجلس الإدارة مصعب النصف عن التوجه باتخاذ إجراءات للحد من الآثار السلبية للجائحة على العمليات التشغيلية للبنك، وذلك من خلال تبني خطة استراتيجية جديدة لتعزيز كفاءة الإنتاج في البنك وتطوير البيئة التشغيلية لتحقيق النتائج المرجوة وفقا لرؤية الكويت 2035، والتي تم اعتمادها خلال الربع الأخير من عام 2021 ليتم تطبيقها في مطلع العام 2022 ولمدة 5 سنوات مقبلة.



شكر وتقدير



قدم مجلس الإدارة الشكر والتقدير إلى جميع المساهمين لما يقدمونه من دعم مستمر، كما قدم المجلس أيضا الشكر إلى العملاء لثقتهم بالبنك، وإلى الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك على ما يبذلونه من جهود وتعاون ولكفاءتهم العالية للاستمرار في تحقيق أهدافنا المنشودة وتعزيز دورنا في التنمية الصناعية في الكويت.