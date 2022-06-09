نظمت مجموعة بورصة الكويت برنامجا تدريبيا يستهدف شركات الوساطة المالية بالتعاون مع الرابطة الدولية لأسواق المال (ICMA)، والذي يعكس التزام الشركة بتطبيق مبادراتها الاستراتيجية التي تسعى الى رفع مستوى المعرفة وتطوير الخبرات والمهارات لشركات الوساطة ومديري الأصول، وذلك عبر الاطلاع على أحدث الأدوات الاستثمارية المطبقة في الأسواق العالمية.



وانضمت بورصة الكويت إلى ICMA في العام 2017، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل مع أعضائها على مدار أكثر من 50 عاما من أجل تعزيز تنمية الأسواق المالية والمشاركين فيها، ووضع القواعد والمبادئ والتوصيات التي تحدد أسس نجاحها.

ذلك وتضم ICMA نحو 600 عضو نشط في كافة قطاعات أسواق المال الدولية في 64 منطقة حول العالم، من ضمنهم جهات إصدار من القطاعين العام والخاص، وبنوك وتجار أوراق مالية، ومديري الأصول والصناديق الاستثمارية، وشركات التأمين، وشركات المحاماة، والبنوك المركزية.

وتتمثل مهمة الرابطة في دعم أسواق المال حول العالم، حيث تعزز ICMA المعايير المهنية من خلال برامج التدريب والتعليم، المصممة والمقدمة من قبل المتخصصين في كافة المجالات المتعلقة بأسواق المال.



هذا، ويشكل تنظيم الدورات التدريبية جزءا من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على المجتمعات التي تعمل فيها كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، وجهودها المستمرة ضمن ركيزة «التعليم» الهادفة لتزويد المشاركين في السوق بفهم متعمق لعمل أسواق المال، والأدوات والتقنيات المختلفة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وفعالة تسهم في تلبية احتياجات المستثمرين.

كما تتماشى مع الهدف 4 (التعليم الجيد) والهدف 17 (الشراكة من أجل الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة إضافة الى رؤية «كويت جديدة 2035» وخطة التنمية الوطنية للكويت.



كما غطى هذا البرنامج، الذي تم تقديمه على مدار خمسة أيام من 29 مايو إلى 2 يونيو 2022، أسواق الأسهم والسندات، إضافة إلى تحليل المؤشرات الاقتصادية والاقتصاد بشكل عام.

وقد أشرف على التدريب ديفيد أوكس، الخبير الاقتصادي من كلية الاقتصاد في لندن، والذي سبق أن عمل كمحاضر في الشؤون المالية في جامعة إكستر وكلية وارويك للأعمال قبل الانضمام إلى مركز ICMA في جامعة ريدينغ كمدير للتعليم الأكاديمي والتنفيذي في عام 1998. كما قام بإعداد وتحضير برامج التعليم التنفيذي لـ ICMA من 1994-2004.



وتعليقا على هذه المناسبة، قال أوكس: من خلال هذه الدورة، حرصنا على زيادة وعي وثقافة المتدربين لمفاهيم وأساسيات أسواق المال، وذلك من أجل المساهمة في تطوير وتحسين سوق المال الكويتي وكافة المشاركين فيه.