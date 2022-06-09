ضمن جهود البنك التجاري الكويتي في دعم مسيرة التحول الرقمي ومواكبة آخر المستجدات في رقمنة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء من الأفراد والشركات على حد سواء سعيا لتحقيق أهداف ورؤية الكويت للعام 2035، يوفر البنك التجاري مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية التي تضاهي الخدمات المقدمة من كبريات البنوك العالمية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الخدمات الذاتية للأفراد والشركات عن طريق أجهزة السحب والايداع الذكية المزودة بستة لغات للمستخدم توفر له إمكانية السحب النقدي بحسب الفئات المطلوبة، إضافة إلى إمكانية سحب العملات المعدنية، علما بأن أجهزة السحب الآلي الذكية بالبنك التجاري تقبل الآن جميع بطاقات الخصم المصدرة من البنوك الأخرى.

كما يوفر البنك للعملاء إمكانية فتح حسابات وإصدار بطاقات رقمية من خلال تطبيق التجاري موبايل، فضلا عن إمكانية سداد قيمة المدفوعات عن طريق الساعات والهواتف الذكية وكذلك إصدار المستندات والشهادات المطلوبة لإنجاز الخدمات المصرفية والتحقق من صحتها من خلال رمز الاستجابة السريعة QR.

كما يمكن للعملاء تحديث بيانات أعرف عميلك والبطاقة المدنية من خلال تطبيق التجاري موبايل والربط الآلي مع هيئة المعلومات المدنية «تطبيق هويتي» وغيرها من الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة.



وفي تعقيبه على الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة التي يقدمها البنك التجاري الكويتي لجمهور العملاء، قال رئيس قطاع التحول الرقمي والابتكار بالوكالة محمد آل هيد: يرى البنك التجاري الكويتي أن التحول الرقمي هو مستقبل الصناعة المصرفية وتماشيا مع استراتيجية صياغة المستقبل وتوجيهات بنك الكويت المركزي في تعميمه الصادر في عام 2019، يعمل البنك باستمرار - ضمن أهدافه الاستراتيجية على تحسين خدمتنا الرقمية وطرح خدمات جديدة.



وتابع مبينا أنه بناء على استراتيجيتنا المرتكزة على توفير أفضل الخدمات الرقمية لعملائنا، فنحن نواصل رحلتنا نحو التميز المصرفي الرقمي ومواصلة تعزيز تواجدنا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة لعملائنا مع تزويدهم بحلول مصرفية رقمية أكثر ابتكارا تراعي معايير الأمن السيبراني، السهولة والسرعة، منوها في هذا الصدد أن التجاري متواجد وقريب من جميع عملائه لخدمتهم على مدار الساعة من خلال العديد من قنوات الاتصال ومنها بالتأكيد منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.



واختتم آل هيد حديثه مؤكدا أن البنك التجاري قد استطاع خلال الفترة الماضية تحقيق نقلة نوعية كبيرة في رحلته للتحول الرقمي بتقديمه أحدث التقنيات المتطورة لعملائه عند إتمام المعاملات المصرفية سواء عن طريق خدمة التجاري اونلاين أو على الهواتف الذكية من خلال تطبيق التجاري موبايل، وهو ما مكن العملاء من الحصول على تجربة مصرفية رائعة دون الحاجة للانتقال إلى الفروع لإتمام معاملاتهم المصرفية.