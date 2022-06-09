الحجاج: البرنامج سيلعب دوراً في تسريع التحول الرقمي

الخليفة: نستهدف دعم كوادرنا لتكون مبتكرة وذكية



تماشيا مع استراتيجيته لعام 2025، وحرصا على تطوير قدرات وكفاءة موظفيه، أعلن بنك الخليج عن إبرام أول شراكة من نوعها في المنطقة والقطاع المصرفي الكويتي مع SparkAdemy السويسرية، والتي تعد المؤسسة الرقمية الأولى في العالم، التي تقدم برامج التدريب التحويلي من خلال التعلم القابل للقياس إلى عالم الشركات، بما يتيح للمتدربين من تلك الشركات الاستفادة من أحدث التطورات في الأبحاث العلمية والتعليم ويساعدهم على الارتقاء بمهاراتهم وتعزيز مستقبل الوظيفي، من خلال التركيز على مهارات الإبداع والقيادة للوصول إلى العميل، عبر تزويدهم المتدربين المهارات والأدوات اللازمة لتحقيق أهداف شركته.



وقالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج إنه تم اختيار نحو 16 موظفا من البنك بعناية للمشاركة في هذا البرنامج التحويلي، لمواكبة خطط التحول الرقمي في البنك، وذلك بعد إجراء عمليات تقييم ومقابلات دقيقة للمرشحين والمتقدمين للمشاركة في البرنامج.



وأشارت إلى أن فريق الموارد البشرية وتطوير المواهب في البنك، يواصل العمل على إمداد القائمين على تطبيق استراتيجية 2025، بكوادر وكفاءات مصرفية متميزة، قادرة على المساهمة بفاعلية في ترسيخ مكانته الرائدة محليا كبنك للمستقبل، وذلك من خلال تنفيذ برامج تساعد الخريجين والموظفين الجدد على تعلم أفضل الممارسات العالمية، مع تطوير فهم أعمق للأعمال المصرفية، إضافة إلى تطوير قدراتهم الفردية والمؤسسية، للتحول إلى ثقافة التميز في الأداء الموجه نحو النتائج، من خلال تطبيق التعلم على تحديات الأعمال الحقيقية.



وبينت أن البرنامج التحويلي سيلعب دورا كبيرا في تسريع خطط التحول الرقمي لبنك الخليج، من خلال تدريب وتطوير مجموعة مختارة من موظفي البنك في جميع المعارف والمواد واتجاهات السوق اللازمة لتحقيق رؤية «الخليج» ليكون البنك الكويتي الرائد في المستقبل.



وأكدت أن البرنامج من شأنه مساعدة جميع الإدارات ذات الصلة في مشروع البنك للتحول الرقمي من تحقيق أهدافها، عبر صقل مهارات مجموعة موهوبة من الموظفين الكويتيين وإعادة تأهيلهم.



من جانبها، قالت مساعد المدير العام للموارد البشرية حنان الخليفة: نؤمن في بنك الخليج دائما بتطوير مواهبنا لتتماشى مع إستراتيجية البنك، ولكي نكون قادرين على مواجهة التغييرات الجديدة في العالم الرقمي وأدائها، نسعى بشكل متواصل إلى تهيئة كوادرنا ومواهبنا في البنك، وهكذا تم إعداد العديد من قادتنا اليوم.