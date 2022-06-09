كرّم مدير عام معهد الدراسات المصرفية أ.د.يعقوب يوسف الرفاعي خريجي الدفعة الثالثة من برنامج «شهادة المدقق الشرعي المعتمد»، حيث تم عقد المجموعة الأولى من البرنامج خلال الفترة من 10 يناير حتى 3 مارس 2021، والمجموعة الثانية خلال الفترة من 24 يناير حتى 21 مارس 2021، وقد شارك فيهما نخبة من الكويتيين العاملين في مجال التدقيق الشرعي والمهتمين به حيث بلغ عددهم 41 مشاركا.



وتوجه الرفاعي في كلمته للخريجين بالشكر لمحافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل أحمد الهارون وكذلك لأعضاء مجلس إدارة المعهد لدعمهم هذا البرنامج، وأيضا لمديري الموارد البشرية في البنوك المشاركة على ما يبذلونه من جهد ومتابعة لإنجاح انعقاد هذا البرنامج في كل عام.



يذكر أن برنامج «شهادة المدقق الشرعي المعتمد» هو أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية ويشرف على تنفيذه معهد الدراسات المصرفية، إيمانا بضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي والعمل على تأهيلهم علميا ومهنيا وبهدف تعزيز الحوكمة في أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت وترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمال تلك البنوك.



ومن أبرز مميزات هذه الشهادة أنها تولي الجوانب العملية التطبيقية في مجال التدقيق الشرعي اهتماما كبيرا، حيث خصص نصف وقت البرنامج لإجراءات التدقيق الشرعي، وخصص النصف الآخر من ساعات البرنامج للجوانب المعرفية التأسيسية والمعايير الشرعية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية.

وقد استرشد في إعداد برنامج هذه الشهادة بأفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص، كما تتمتع شهادة المدقق الشرعي باعتماد بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الإسلامي.