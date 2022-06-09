احتفلت مدرسة البيان ثنائية اللغة الخاصة (BBS)، بتخرج 137 من طلاب دفعة عام 2022، الذين يستعدون الآن لمغادرة المدرسة وبدء فصل جديد في حياتهم الأكاديمية.



بدأ الحفل الذي أقيم في قاعة الأرينا، بالنشيد الوطني الكويتي تلاه تلاوة عطرة من القرآن الكريم.



حضر الحفل وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، وعضو مجلس الإدارة داليا المفرج، وأولياء أمور الطلاب الخريجين، ومدير المدرسة، وناظرة المرحلة الثانوية والمعلمون والإداريون، إلى جانب أعضاء من المجتمع المدرسي.



وخلال كلمته، أعرب وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد عن سعادته بمشاركة الخريجين وأولياء أمورهم هذه الفرحة، وقال: «أنا أعمل في السلك العام لما يفوق 22 عاما وفي السلك الأكاديمي لعل فترة أطول، وكانت هناك العديد من الخطابات في العديد من المحافل الدولية، ولكني بالذات اليوم كانت لي وقفة صعبة لأن هذا ليس الجمهور وليس المتلقي الذي نلقاه في المحافل الدولية، أنتم تمثلون تطلعات الشعب الكويتي وتطلعات مستقبل الكويت ولذلك لابد من إشاعة البهجة والفرحة والبسمة وتبقى دائما عندكم هذه الفرحة وإن شاء الله ستختارون ما هو مفيد لكم ولبلدكم». وكانت مضيفة الحفل وناظرة المرحلة الثانوية، لورا ديفاين قد افتتحت الحفل بالترحيب بالحضور، ثم دعت بعدها مدير المدرسة كيفين فولبروك إلى منصة المسرح لإلقاء كلمته.



وفي كلمته، هنأ مدير المدرسة كيفين فولبروك الطلاب وأولياء أمورهم على هذا الإنجاز الرائع. وقال: «على مدى السنوات الـ 4 الماضية، تم تكثيف خبراتكم التعليمية وإنجازاتكم إلى حد كبير في معدل تراكمي واحد»، مضيفا: «بعد هذا الحفل، وبالنسبة لأغلبكم لن يكون هناك أهمية كبيرة لهذا المعدل. بعد هذا الحفل لن يسألكم الناس عن كيفية حصولكم على هذا المعدل بل سيسألونكم، ماذا ستفعلون الآن بكل ما تعلمتموه؟».



وزاد: «من الآن فصاعدا، سيحكم الناس على رحلة تعلمكم وتجاربكم وشخصيتكم من خلال الأفعال التي تتخذونها. ما يهم الآن هو ما ستفعلونه بمعرفتكم، ومهاراتكم، وقدراتكم التي صقلتموها خلال السنوات التي قضيتموها في مدرسة البيان». وأنهى كلمته قائلا: «يتواجد هنا أكثر من ألفي شخص للاحتفال بهذه اللحظة معكم. إنها لحظة مليئة بالفخر العظيم، والشعور بالإنجاز، والشعور الدائم بالأمل والتفاؤل بالمستقبل. نيابة عن أعضاء هيئة التدريس في مدرسة البيان والذين قدموا لكم الدعم والرعاية والنصرة خلال فترة وجودكم في المدرسة، نتمنى لكم كل التوفيق والسعادة في المستقبل».



وخلال الحفل، تم تكريم الطالبة نورة الخرافي الأولى على دفعتها، والطالب حازم عمرو الصباغ الأول مكرر، والطالبة نورية الصميط الثانية على دفعتها، بناء على إنجازاتهم الأكاديمية المميزة، حيث إنه من أجل التأهل لهاتين الجائزتين، يتحتم على الطلاب تحقيق أعلى معدلين تراكميين خلال سنوات المرحلة الثانوية. وكرم القائمون على الحفل مجموعة أخرى من الطلاب بناء على إنجازاتهم المميزة في الناحية الأكاديمية والرياضية، وخدمة المجتمع، بما في ذلك الجائزة الدولية لمجلس المدارس (CIS)، وجائزة أفضل مشروع تخرج، وجائزة اللجنة الطلابية، وجائزة المفرج التي تمنح سنويا للطالب المتميز من الصف العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر، والذي يحقق معدلا تراكميا 3.75 وما فوق، ومعدلا حاليا (فصلي) يصل إلى 3.70 خلال الفصل الدراسي الأول.



واختتم الحفل مع عرض تسليم الشهادات التقليدي من قبل المتحدث الرئيسي الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ومدير مدرسة البيان ثنائية اللغة، كيفين فولبروك، وناظرة المرحلة الثانوية، لورا ديفاين.