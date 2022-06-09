محمد راتب



استقبل نائب رئيس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس رؤساء الاتحادات المعنية بالأمن الغذائي، حيث استمع لمطالب القطاعات والتحديات التي تواجههم ووعد بحلها ورفعها إلى لجنة الأمن الغذائي المشكلة من قبل مجلس الوزراء.



وفي هذا السياق، قال رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان في تصريح له: تشرفنا مع رئيس اتحاد منتجي الألبان عبد الحكيم الأحمد ورئيس مربي الثروة الحيوانية محمد البغيلي بلقاء الوزير د.محمد الفارس، حيث تم طرح بعض المعوقات التي تواجه القطاعات المنتجة.



وأضاف الصويان: عرضنا على الوزير بعض مطالب القطاعات بخصوص قلة الدعم المادي في ظل ارتفاع الأسعار العالمية بالإضافة إلى عدد من المطالب الأخرى ووعد بدراستها من قبل اللجنة الدائمة لمتابعة كل الجهات المعنية بالأمن الغذائي بعد النتائج السلبية التي ألمت بتلك القطاعات أثناء فترة كورونا.



وثمن جهود وزير النفط ومتابعاته قطاعات الأمن الغذائي وتذليل التحديات التي تواجهها، معربا عن طموحات جميع الصيادين بتحقيق المطالب المستحقة وفي مقدمتها قرية الصيادين.