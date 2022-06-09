قرغيزيا ـ ثامر السليم



بفضل الله ومنته، نجحت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية بتسيير رحلتها الخيرية الحادية عشرة لمتبرعيها وداعميها الكرام، حيث شارك وفد رحلة شركاء الخير 11 في افتتاح المشاريع النوعية والتنموية التي تم تدشينها في جمهورية قرغيزيا خلال الفترة من 2 إلى 6 الجاري، حرصا منها على إبراز وتعزيز شفافية العمل الخيري الكويتي، وأن هؤلاء المتبرعين هم شركاء الخير والنجاح.



في هذا الصدد، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن بالغ سعادته بتكلل هذه الرحلة بالنجاح والتميز، مبينا أنها تميزت بحضور شخصيات ورموز دينية من الكويت وثلة من المحسنين والمحسنات ومجموعة من القنوات والصحف والإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي.



وأكد أن الجهود الخيرية الكويتية باتت علامة بارزة في صناعة الخير، وأن لها السبق والريادة في مجال العمل الخيري والإنساني، مشيرا إلى أن هذه الافتتاحات تميزت بتمثيل كبار المسؤولين في الدولة من المحافظين ورؤساء المدن ورؤساء البلديات في جمهورية قيرغيزيا وغيرهم.



وبين الشايع أن الصفا الإنسانية افتتحت خلال هذه الرحلة الخيرية 16 مشروعا متميزا، ومن ذلك قرية خديجة بنت خويلد النموذجية المتكاملة المؤلفة من 100 بيت ومسجد ومستوصف ومخبز ومشغل للخياطة، كما دشنت 5 مساجد في محافظات مختلفة من الجمهورية، وأقامت 5 شبكات للمياه، ليستفيد منها أكثر من 6000 نسمة، و3 مخابز للأرامل والأيتام والمساكين.



وأضاف: وقام الوفد بزيارة لدار العم جابر أحمد السليطي ودار يوسف ونورة للأيتام، ومشاركة الأرامل والأيتام الفرحة والسعادة بهذا العطاء وتوزيع الكفالات والمعونات اللازمة، لتوفير العيش الكريم، مبينا أن السعادة الحقيقية تكمن في إسعاد الآخرين، ومتى ما أردنا أن يفرج الله علينا كربة فلنفرج عن الآخرين كرباتهم ونسعى في إسعادهم.



وفي الختام، تقدم الشايع بالشكر لعموم الوفد المشارك في رحلة شركاء الخير الحادية عشرة وعموم المحسنين والمحسنات والمشايخ والداعمين والناشطين والجهات الإعلامية ممثلة بتلفزيون الكويت وجريدة «الأنباء» وجريدة «الراي» وجريدة «النهار» والصحف الإلكترونية على دعمهم مسيرة الخير العطاء في جمعية الصفا الإنسانية، داعيا الباري جل وعلا أن يتقبل منهم هذه الأعمال وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يثقل بها موازين حسنات الجميع في جنته ودار كرامته.