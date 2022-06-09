قلد رئيس مجلس المفتين الروسي راويل عين الدين سفيرنا لدى روسيا عبدالعزيز العدواني وسام الفخر تقديرا لجهوده في دعم وتطوير الروابط بين الهيئات الدينية في الكويت وروسيا.



ونقل الموقع الالكتروني للإدارة الدينية لمسلمي روسيا عن عين الدين خلال لقائه مع سفيرنا إشادته بالدور الذي لعبه السفير العدواني في توسيع وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين المؤسسات والهيئات الدينية الكويتية والدولية وكذلك المشاركة في البرامج التنويرية والانسانية والتعليمية والثقافية التي أشرفت على تنظيمها الادارة الدينية لمسلمي روسيا.



ولفت عين الدين إلى تطور الصلات الثقافية والخيرية مع المنظمات والهيئات الدينية في الكويت بفضل الجهود التي بذلها السفير العدواني.



من جهته، أكد السفير العدواني مواصلة جهوده من أجل تعزيز التعاون بين الكويت وروسيا في المجالات الدينية والانسانية والاجتماعية حتى بعد انتهاء مهام عمله كسفير للكويت في موسكو، مشددا على أن الكويت تعتز بالروابط الاخوية مع مجلس المفتين والادارة الدينية لمسلمي روسيا وتعمل على تطويرها. وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف قلد في وقت سابق السفير العدواني «وسام التعاون» تقديرا لجهوده في تطوير العلاقات الكويتية الروسية.