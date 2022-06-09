محمد راتب



اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية تشكيل مجلس إدارة جمعية سعد العبدالله التعاونية لعام 2022 برئاسة فهد شبيب المطيري، ومحمد مزعل العنزي نائبا للرئيس، وعزام ماطر الظفيري أمينا للسر ورئيسا للجنة المشتريات، وعبدالله هلال الشمري أمينا للصندوق، ومشعل عاصي الظفيري رئيسا للجنة الاجتماعية، وسعد عامر المطيري رئيسا للجنة المالية والإدارية، وناصر الحداد رئيسا للجنة المشاريع الصغيرة، وجمال الظفيري عضو مجلس إدارة.



وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس الإدارة فهد المطيري، أنه تم توزيع المناصب الإدارية واللجان بالتزكية، ما سينعكس إيجابا على المساهمين والمستهلكين من خلال تحقيق تطلعاتهم وآمالهم عبر تطوير العمل الإداري والفني والخدماتي، وكذلك على صعيد تنظيم المهرجانات والعروض، شاكرا أعضاء مجلس الإدارة على تزكيته في تولي رئاسة الجمعية.



وأشار المطيري إلى أن مجلس الإدارة أخذ عهدا بأن يضع الجمعية في مصاف الجمعيات الرائدة، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على توفير كل احتياجات المساهمين من خلال تنظيم المهرجانات مع توفير مزيد من الخدمات الأخرى التي ستكون وفق رؤية مجلس الإدارة.