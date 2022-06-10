وجه النائب الصيفي الصيفي سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد قال في مقدمته: في تصريح حديث لوزير الصحة أفاد باستحداث أقسام جديدة للأورام في مستشفى جابر ومستشفى الجهراء، مطالبا تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما مدى جهوزية هذين المستشفيين في استيعاب مرضى السرطان؟



2 ـ ما مدى إمكانية تحضير أدوية السرطان من خلال صيدليات هذين المستشفيين وما مدى جهوزية المختبرات في تخصصات الباثولوجي العام والباثولوجي الجزيئي ومختبر دالات الأورام التي تخدم الأطباء في اتخاذ القرار العلاجي للمرضى؟



3 ـ من المعلوم أن أطباء السرطان يقومون بتحديد نوع علاج مرض السرطان من خلال منصة علمية تشتمل على أطباء من التخصصات التشخيصية والعلاجية.



4 ـ ما التخصصات العلاجية التي تم اعتمادها في هذين المستشفيين للعمل كمنصة علمية تخدم آلية اتخاذ القرار العلاجي؟



5 ـ أفاد بعض اركان الوزارة بأن افتتاح أقسام طب الأورام المستحدثة في مستشفى جابر ومستشفى الجهراء سيكون في 1/6/2022، وعليه ما مدى جهوزية هذه الأقسام مع ذكر عدد وتخصصات كل قسم منها؟



6 ـ أما إذا كانت الإجابة بالسلب لذا أرجو توضيح أسباب الاستعجال في هذه الاستحداثات غير الجاهزة.



7 ـ الرجاء تزويدي بالإجراءات التي تم من خلالها التحضير لهذه الأقسام.



8 ـ نمى إلى علمي وبدعم مطلق وبتكليف مباشر من وكيل الوزارة تكليفه للجنة تحضيرية لاستحداث وحدة أورام الجهراء والتي قامت بهذه المهمة خلال الفترة ما بين بداية أكتوبر 2021 إلى منتصف أبريل 2022.



9 ـ يرجى تزويدي بأسماء أعضاء هذه اللجنة مع الإشارة إلى تخصص كل منهم من خلال تزويدي بالسيرة الذاتية لكل منهم وعلاقة كل منهم بتخصص الأورام، مع تزويدي بمحاضر اجتماعات تلك اللجنة.



10 ـ ما التوصيات التي خلصت لها هذه اللجنة في سبيل استحداث قسم الأورام في مستشفى الجهراء؟



11 ـ الرجاء إفادتي عن عدم تكليف لجنة مماثلة قبل السعي لاستحداث قسم للأورام في مستشفى جابر.



12 ـ ما مدى صحة أن أطباء مركز الكويت لمكافحة السرطان قد أجمعوا بعدم إمكانية افتتاح أقسام للأورام خارجيه بهذه التحضيرات؟ مع تزويدي بما يفيد من آراء الأطباء العاملين في المركز.



13 ـ الرجاء توضيح الأسباب التي تحول لعدم افتتاح مركز السرطان الجديد والمزمع افتتاحه من سنوات مضت وذلك في منطقة الصباح الصحية ذلك المركز الذي جاء برغبة أميرية سامية حتى يكون والمراكز القائمة والمرتبـطـة بتخـصــص السرطان بمنزلة مدينة متكاملة للأورام وتشكل مركزا ذا مكانة عالمية؟



14 ـ من المعلوم بالضرورة أن الكثافة السكانية في المناطق الجنوبية أكبر منها في المناطق الشمالية، الرجاء توضيح أسباب عدم استحداث قسم للأورام يخدم سكان المناطق الجنوبية نظرا لأن المسافة فيها بعيدة جدا عن مركز الكويت لمكافحة السرطان مقارنة بالمناطق الشمالية.