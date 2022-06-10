سأل النائب د.بدر الملا وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، عن عدد الأبناء القصّر الحاصلين على جواز ديبلوماسي، وعدد من بلغ منهم سن 18 سنة في آخر ثلاث سنوات، ونص السؤال على ما يلي:



أناطت المادة (10) من قانون 1962/11 في شأن جوازات السفر بوزارة الخارجية بمنح وتجديد الجوازات الديبلوماسية، كما بينت الفقرة (ط) من المادة (6) من القانون ذاته أن من ضمن المستحقين للجواز الديبلوماسي الزوجة والأبناء القصّر للفئات الواردة في الفقرات الخمس من المادة ذاتها من القانون ذاته، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:



1 ـ هل امتنعت وزارة الخارجية عن سحب الجواز الديبلوماسي ممن بلغ سن 18 سنة من الأبناء القصّر؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان أسباب ذلك.



2 ـ ما إجراءاتكم القانونية تجاه من يمتنع عن تسليم الجواز الديبلوماسي ممن انتهت فترة استحقاقه؟



3 ـ يرجى تزويدنا ببيان عن عدد الأبناء القصّر الحاصلين على جواز ديبلوماسي وعدد من بلغ منهم سن 18 سنة في آخر ثلاث سنوات؟



4 ـ نمى إلى علمنا أن هناك من الأبناء القصّر ممن تجاوز أعمارهم 18 سنة وغير مقيد للدراسة في الخارج ومع ذلك بقي الجواز الديبلوماسي معهم فما مدى صحة ذلك؟