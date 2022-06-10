تقدم النائب د.عبدالكريم الكندري بسؤال إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، بشأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجاءت مقدمة السؤال على النحو التالي: لما كان مجلس الأمة قد أقر القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والذي نص على مكافأة التفوق والمكافأة الاجتماعية، ومكافأة التخصص النادر والمكافأة المالية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية.



ولا شك أن المشرع حينما أقر هذه المكافآت كانت لحكمة وهي تشجيع الطلبة المتفوقين، وكذلك تشجيع الطلبة على الالتحاق ببعض التخصصات الصعبة والتي يعزف عادة عن الالتحاق بها وهي تسمى (التخصصات النادرة) بهدف تخريج كوادر كويتية من هذه التخصصات وعدم الاعتماد على الكوادر الوافدة.



ومنذ إصدار هذا القانون التزمت به الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ودأبت على صرف هذه المكافأة في مواعيدها المقررة، إلا أنها ومنذ ثلاث سنوات امتنعت عن صرف مكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق من دون أسباب معلومة، وهناك استياء طلابي كبير تجاه هذا التأخير في صرف مستحقاتهم المالية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ لماذا لم تصدر الهيئة أي بيان توضيحي بشأن مستحقات الطلبة المتراكمة؟



2 ـ ما عدد الطلبة المستحقين للصرف منذ عام 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل تم الصرف لجميع المستحقين؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب اختيار العدد المصروف له؟



3 ـ ما الموعد المقرر لصرف باقي المستحقات للدفعة القادمة؟