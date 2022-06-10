

تقدم النائب حمدان العازمي بسؤال إلى وزير الصحة د.خالد السعيد، عن أسباب نقص الأدوية وعدم العمل على تلافي هذا النقص قبل انقطاعها بفترة كافية.



ونص السؤال على ما يلي:



نمى إلى علمي وجود نقص حاد في العديد من الأدوية التي يحتاجها المرضى، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الأدوية التي رصد نقصها في الوقت الحالي لأمراض السرطان؟ وما الأدوية التي تكرر انقطاعها المفاجئ أو المتكرر للأمراض السرطانية؟



2 ـ ما سبب جلب أدوية جديدة أو لقاحات وقائية وبمناقصات جديدة على وجه السرعة من دون الحرص على توفير الأدوية التي تعاني من النقص والتي يحتاجها الكثير من المرضى الحاليين المستمرين عليها خصوصا للأمراض السرطانية؟



3 ـ ما مدى دقة المعلومات التي تفيد طلب بعض المسؤولين من المرضى الذين يتلقون علاجهم بالخارج بعدم العودة في الوقت الحالي إلى البلاد بسبب نقص الأدوية التي أوصاهم بها أطباؤهم في الخارج؟ مع بيان التكلفة المادية على المال العام من جراء تأجيل عودة هؤلاء المرضى.



4 ـ أسباب نقص الأدوية وعدم العمل على تلافي هذا النقص قبل انقطاعها بفترة كافية وذلك بالتنسيق بين الإدارات المعنية في المستودعات الطبية في صبحان والصيدليات المركزية وذلك من أجل توزيعها على صيدليات المراكز الصحية.