وجه النائب د.حمد المطر سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، قال في مقدمته: فرضت بعض الدول رسوم تأشيرة دخول إلى أراضيها على المواطنين الكويتيين سواء كانوا طلبة دارسين أو سياحا، وهذه الرسوم التي تفرض على الكويتيين من دون وجود رقابة من وزارة الخارجية للتعامل مع أي استغلال قد يفرض على الطلبة وغيرهم الذين قد تصل رحلاتهم في السنة بما لا يقل عن 7 سفرات، وهذا الأمر مرهق لطلبتنا وغيرهم، لذا وجب التعامل بالمثل وفرض رسوم على الزيارات العائلية أو التجارية، وطالب تزويده وإفادته بالآتي: 1 ـ أسماء الدول التي فرضت رسوم تأشيرة دخول على المواطنين.



2 ـ قيمة الرسوم التي قد فرضت من جمهورية مصر العربية.



3 ـ الإجراء الذي اتخذ في شأن فرض رسوم من جمهورية مصر العربية على المواطنين الكويتيين.



4 ـ قيمة عمل الوكالة بجميع أنواعها في السفارة المصرية للمواطنين الكويتيين.



5 ـ ما أسباب فرض جمهورية مصر العربية تأشيرة دخول بقيمة (25 دولارا) لكل مواطن كويتي؟