تقدم النائب فارس العتيبي باقتراح برغبة باستعجال اعتماد الميزانية المقررة لاستحداث مدخل ومخرج للقطعتين (1، 2) مع الدائري السادس امتدادا لشارع إبراهيم بن أدهم.



وجاء في الاقتراح إنه نظرا لما يعانيه سكان منطقة خيطان من ازدحام مستمر على مداخل ومخارج المنطقة، حيث إنه تم العمل في القطعتين (1، 2) وما يترتب عليه من دخول آليات كبيرة ومعدات لا يمكن استيعابها على المداخل الموجودة حاليا في المنطقة.



وحيث إنه تم عمل دراسة مبدئية من الهيئة العامة للطرق والنقل البري وتبين أن هناك فرقا في الارتفاعات بين طريق الدائري السادس السريع ومنطقة خيطان الجنوبي وهذا يتطلب عمل جسر علوي كما هو موضح بالكروكي وعليه تمت الموافقة المبدئية من قبل البلدية على استحداث مدخل ومخرج للقطعتين (1، 2) مع الدائري السادس امتدادا لشارع إبراهيم بن أدهم.



ونص الاقتراح على «الاستعجال والإسراع في اعتماد الميزانية المقررة لاستحداث مدخل ومخرج للقطعتين (1، 2) مع الدائري السادس امتدادا لشارع إبراهيم بن أدهم وعمل الدراسة المرورية اللازمة في أسرع وقت ممكن».