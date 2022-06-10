هادي العنزي



يغادر صباح اليوم وفد منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين تحت 17 سنة للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام بالدوحة خلال الفترة من 12 الى 19 الجاري، اذ يرأس الوفد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد خليل الطاهر، والذي يضم في عضويته كلا من وليد الشمري وعويد العنزي إداريان، سلمان رمضان مدربا، طلال القلاف مساعدا للمدرب، مشعل محمد مديرا للمنتخب، جهاد الغالي اخصائيا للعلاج الطبيعي، و12 لاعبا هم: طارق الرشيد، وعبدالله الرشيدان، وبرجس الحسيني، وعادل السعيد وفهد مال الله، وعلي الشهاب، وجمال اظبيه، ودعيج العنيزي، ومشعل الكندري، وطلال عدنان، وهاشم أسدالله وفيصل الحسيني.

ويلعب منتخبنا الوطني للناشئين في البطولة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبي اليابان والفلبين.

من جانبه، ذكر خليل الطاهر أن المشاركة في البطولة تمثل فرصة مثالية للاعبي المنتخب لاكتساب الخبرة، وهم يواجهون أفضل منتخبات القارة الآسيوية، مشددا على أن الأزرق الصغير يسعى الى تقديم مستويات جيدة في البطولة القارية، مضيفا أن «الأزرق الصغير» عانى بسبب عدم التجمع، نظرا لارتباط عدد غير قليل من لاعبيه بالاختبارات المدرسية، الأمر الذي أدى إلى إحداث ربكة في البرنامج الإعدادي للفريق، مما سيؤثر على منتخبنا الوطني، لكن بهمة لاعبي منتخب المستقبل سنسعى لتقديم أفضل المستويات.