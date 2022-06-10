أكد نادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم رحيل مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريغي وحارسه الألماني لوريس كاريوس عن صفوفه مع انتهاء عقديهما نهاية الشهر الجاري.



ورغم انه لم يفرض نفسه أساسيا مع «الريدز» منذ وصوله إلى «أنفيلد» عام 2014، إلا أن أوريغي (27 عاما) سجل أهدافا حاسمة، منها ثنائية في الـ «ريمونتادا» أمام برشلونة الاسباني في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019، ليقلب تخلفه 0-3 ذهابا إلى فوز برباعية نظيفة.



وأثنى ليفربول على لاعبه البلجيكي الدولي الذي لم يخض المباريات الكافية لتجديد عقده على موقعه الرسمي، فكتب «شكرا لك على ثماني سنوات رائعة من الخدمة بعدما تركت لنا العديد من الذكريات الخاصة، أسطورة ليفربول».