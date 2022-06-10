يعقوب العوضي



أوقعت قرعة البطولة الآسيوية الـ 17 لمنتخبات الشباب لكرة اليد والتي ستقام في البحرين خلال الفترة من 15 الى 24 يوليو المقبل منتخبنا الوطني في المجموعة الاولى إلى جانب السعودية وإيران وكوريا الجنوبية.

فيما أوقعت قرعة البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين والتي ستقام في البحرين ايضا خلال الفترة من 16 الى 27 أغسطس المقبل الأزرق في المجموعة الثانية إلى جانب كل من الإمارات، والسعودية، واليابان، وقطر والعراق.



وأقيمت مراسم القرعة مساء أول من امس في قاعة الاجتماعات في فندق ملينيوم بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا والأمين المالي في الاتحاد الآسيوي بدر الذياب، والمدير التنفيذي في الاتحاد الآسيوي د.أحمد ابو الليل وعضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي عبدالله الذياب.



وفي سياق متصل، أقام اتحاد اليد حفلا لتكريم منتخبنا الوطني للشباب بعد حصولهم على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي اختتمت مؤخرا، حيث قدم أعضاء مجلس الإدارة مكافآت مالية مجزية للاعبين تشجيعا على تقديم المزيد في الاستحقاقات المقبلة.

وفي هذا الإطار، أشاد أمين سر الاتحاد قايد العدواني وأمين السر المساعد عبدالله الذياب وأعضاء مجلس الإدارة فؤاد البلوشي ومحمد العازمي بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون وأكدوا أن الروح القتالية التي أظهرها الأزرق في البطولة تعكس التفاؤل والعمل الكبير الذي يقدم على أرضية الميدان.



«يد» السالمية لتحقيق خامس الأندية الخليجية غداً



من جهة أخرى، يلتقي السالمية نظيره الجزيرة الإماراتي في الـ6 مساء غد السبت، وذلك في مواجهة وحيدة لتحديد المركزين الخامس والسادس ضمن منافسات بطولة الأندية الخليجية الـ38 لأبطال الكؤوس لكرة اليد، التي يسدل الستار على منافساتها مساء الأحد المقبل بإقامة المباراة النهائية في الـ7 مساء، يسبقها في الخامسة مساء مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقد أقيمت مواجهات الدور قبل النهائي للبطولة، والتي جمعت الأهلي القطري والنجمة البحريني من جهة، والكويت ومضر السعودي من جهة أخرى مساء أمس الخميس.