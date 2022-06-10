سيتولى الإيطالي جينارو غاتوزو تدريب فالنسيا الإسباني لكرة القدم في الموسمين المقبلين حتى يونيو 2024، بحسب ما أعلن النادي في بيان أمس.



وسيحل غاتوزو (44 عاما) بدلا من خوسيه بوردالاس المقال الأسبوع الماضي قبل عام من انتهاء عقده، بعدما أنهى «الخفافيش» موسمه في الدوري الإسباني في المركز التاسع، فيما فشل في رفع الكأس المحلية بخسارته في النهائي أمام ريال بيتيس بركلات الترجيح.



وقال غاتوزو في فيديو نشره موقع «الخفافيش» لتقديمه «فالنسيا ناد محترم. فريق وجماهير مرتبطون بالقلب. بالنسبة لي، كرة القدم هي شغف، احترام اللعب وحب الكرة».