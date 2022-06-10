تقام مساء اليوم الجمعة وغدا السبت مجموعة من المباريات ضمن القسم الأول من مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، حيث يلعب اليوم النمسا مع فرنسا، والدنمارك مع كرواتيا ضمن المجموعة الأولى، ويلتقي غدا كذلك إنجلترا مع إيطاليا، والمجر مع ألمانيا ضمن المجموعة الثالثة، وهولندا مع پولندا، وويلز مع بلجيكا ضمن المجموعة الرابعة.



وألمح المدير الفني لمنتخب «الأسود الثلاثة» غاريث ساوثغيت إلى إمكانية إراحة النجم هاري كين في مباراة الغد أمام «الآزوري» المقررة على ملعب «مولينو» الخاص بنادي ولفرهامبتون.



وقال ساوثغيت في تصريحات صحافية: «يجب علينا أن نعتني برفاهية اللاعبين، هاري محترف استثنائي، أنا لا أقول إنه سيحصل على رغبته في بدء جميع المباريات، لأن هناك أيضا تامي أبراهام الذي نريد رؤيته وهو يؤدي أيضا».



واستبعد مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني الثنائي ليوناردو بونوتشي وأندريا بيلوتي من قائمة «الآزوري» قبل مواجهة إنجلترا لإفساح المجال لهما للحصول على الراحة في الإجازة الصيفية.



هذا وعزز منتخب هولندا صدارته في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بعدما حقق فوزا مثيرا على مضيفه منتخب ويلز 2-1 في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت انتصارا كاسحا لمنتخب بلجيكا على ضيفه منتخب پولندا 6-1.

ورفع «الطواحين» رصيده إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب تحقيقه فوزه الثاني على التوالي بالمجموعة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب بلجيكا، الذي تفوق بفارق المواجهات المباشرة على المنتخب الپولندي، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، بينما ظل منتخب ويلز، المنتشي بتأهله مؤخرا لنهائيات كأس العالم بقطر هذا العام، في ذيل الترتيب بلا نقاط، عقب خسارته في مباراته الثانية بالمجموعة.



وعلى ملعب (كارديف سيتي) في العاصمة الويلزية، تقدم منتخب هولندا بهدف عن طريق تيون كووبميينيرز في الدقيقة 50، غير أن ريس نورينتن دايفيس، أحرز هدف التعادل لويلز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ولم يهنأ منتخب ويلز بتعادله كثيرا، بعدما أعاد فاوت فيخهورست التقدم لمنتخب هولندا من جديد، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، ليقود المنتخب البرتقالي لخطف النقاط الثلاث.