أعلنت شركة الأرجان العالمية العقارية توقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية باريس سان جرمان PSG لتدشين أول موقع لها بالكويت في «ارجان بداية» في منطقة صباح السالم، وهو مجمع مثالي فريد من نوعه متعدد الأغراض يتضمن العديد من الملاعب الرياضية وبرامج التعليم والمهارات بالإضافة إلى مركز الطفولة المبكرة، حيث ستدير الأكاديمية ملاعب كرة القدم الخارجية والداخلية لتحسين وتطوير مهارات عشاق كرة القدم الطموحين من الأطفال والناشئة من خلال برامج تدريبية رياضية متخصصة يشرف على تنفيذها نخبة من أمهر المدربين المعتمدين لديها.



وقد باشرت النسخة الكويتية من أكاديمية باريس سان جرمان في «ارجان بداية» عملها فعليا نهاية مايو بتقديم دورات كرة القدم للفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم من 4 وحتى 17 سنة، وتتميز الأكاديمية بمنهجية فريدة من نوعها، تستمد قوتها وتفردها من نادي باريس سان جرمان الشهير الذي أنشئت تحت إشرافه وتوجيهه الفني، وتطبق المعايير المنهجية الخاصة للأكاديمية على كل المدربين المعتمدين لديها.



وفي السياق ذاته ثمن الرئيس التنفيذي لشركة الارجان العالمية العقارية خالد المشعان الشراكة والتعاون مع أكاديمية باريس سان جرمان أحد أهم وأرقى الكيانات الرائدة عالميا في تقديم برامج تدريبية متخصصة لرياضة كرة القدم، مشيرا إلى أن التعاون مع الأكاديمية يعكس التزام الارجان بعناصر التميز والابتكار والتجدد في مشاريعها، ويحقق شعارها «الحياة كما تحبها»، وأردف أن أكاديمية باريس سان جرمان الكويتية ستشكل قاعدة صلبة لتمكين وبناء فرق كرة قدم محترفة من الكويت.

بدوره، قال المدير العام لأكاديمية باريس سان جرمان في الشرق الأوسط فابيان ديلم أن البرامج التدريبية للأكاديمية ستستهدف تزويد الأطفال الكويتيين بأفضل مهارات رياضة كرة القدم، ومؤكدا أن التعاون مع الأرجان سيساهم في تقديم تجربة جديدة ورائعة للشباب في أكاديمية باريس سان جرمان الكويتية.