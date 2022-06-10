أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم تمديد تعاقده مع لاعب خط الوسط لوكا مودريتش لمدة عام آخر، لتمتد فترة وجود اللاعب ضمن صفوف الفريق إلى أكثر من عشرة أعوام.



وكان مودريتش انضم إلى ريال مدريد قادما من توتنهام الإنجليزي في أغسطس عام 2012 وقد شارك في أكثر من 400 مباراة مع الفريق.



واعتلى مودريتش منصة التتويج بدوري الأبطال خمس مرات وبالدوري الإسباني ثلاث مرات، كما توج بكأس العالم للأندية أربع مرات وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة خلال تواجده ضمن صفوف ريال مدريد.



كذلك توج قائد المنتخب الكرواتي مع ريال مدريد بلقب كأس السوبر الأوروبية ثلاث مرات، كما أحرز كأس السوبر الإسبانية أربع مرات.