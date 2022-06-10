ناصر العنزي



إذا أراد منتخبنا الوطني الاستمرار في المنافسة على بطاقة التأهل الى نهائيات كأس آسيا 2023 فعليه تخطي منتخب نيبال في المباراة التي ستجمعهما غدا السبت على ستاد جابر الدولي، ضمن الجولة الثانية من التصفيات بالمجموعة الأولى، وذلك بعد خيبة الأمل التي أصابت جماهيره جراء تعرضه لخسارة مفاجئة من اندونيسيا في المباراة الافتتاحية للتصفيات، بعد ما قدم لاعبو الأزرق أسوأ عرض لهم نتيجة قصور فني يتحمله المدرب واللاعبون، وقد لاقت الخسارة أصداء واسعة بعد أن وضعت الترشيحات منتخبنا في مقدمة الفرق لخطف البطاقة لكنه ظهر بصورة متواضعة دفاعا وهجوما وتلقى أول خسارة من المنتخب الإندونيسي طوال مواجهاتهما معا.



وبات على لاعبينا محو الصورة السيئة التي أزعجت متابعيه وتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام منتخب نيبال والمباراة المقبلة امام الأردن المتصدر، كي يعود للمنافسة على خطف بطاقة التأهل المباشرة وعدم الدخول في حسبة وصراع أفضل 5 منتخبات تحل في المركز الثاني في المجموعات الستة.



ولا عذر للمدرب واللاعبين أمام منتخب يعتبر الأضعف فنيا لتحقيق أول ثلاث نقاط بحصيلة جيدة من الأهداف تعينه على فارق الأهداف في ختام التصفيات، في حين أن أي نتيجة اخرى ستبعد منتخبنا عن المنافسة.



وبالعودة إلى خسارة الأزرق في المباراة الماضية أمام اندونيسيا فإن المدرب التشيكي فيتيزلاف لافيكا وقف عاجزا ولاعبوه عن تهديد مرمى الخصم بعد تقدمه بهدف رغم التبديلات التي أجراها، كما يلام اللاعبون ايضا وخصوصا عناصر الخبرة مثل فهد الانصاري ويوسف ناصر واحمد الظفيري وطلال الفاضل وفهد حمود وفهد الهاجري الذين لم يحسنوا في أداء واجباتهم، كما ان مشاركة الحارس حسين كنكوني والذي تسبب في ركلة جزاء كان بإمكانه تفاديها لم تكن صائبة، حيث انه لم يمثل المنتخب إلا في مرات قليلة، وكان الأنسب إشراك الحارس سليمان عبدالغفور، لذلك يجب على المدرب لافيكا «غربلة» التشكيلة السابقة والدخول بقائمة تحفظ له الدفاع وتضمن له الهجوم.



وفي المباراة الأخري يلتقي الأردن مع اندونيسيا ولكل منهما «3» نقاط ويتفوق الأول بفارق الاهداف بعد تغلبه على نيبال بهدفين نظيفين.

غياب الـ «VAR» بقرار آسيوي

مبارك الخالدي

لم تشمل قرارات الاتحاد الآسيوي الاخيرة بشأن تطبيق تقنية فيديو الحكم المساعد الـ«VAR» في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا 2023 والمقامة حاليا، وقد اثر ذلك القرار على مباريات المجموعة الاولى التي تستضيفها الكويت حاليا على ستاد جابر وانطلقت منافساتها الأربعاء الماضي، بعد ان شهدت مباراة الأزرق واندونيسيا بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وكان الاتحاد الآسيوي قد نفذ القرار الخاص باستخدام تقنية الحكم المساعد مؤخرا في نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في اوزبكستان، حيث شهدت مباريات دور المجموعات وهي 32 مباراة تطبيقا كاملا للتقنية، كما اعلن عن تطبيقها اعتبارا من انطلاق الادوار الاقصائية لدوري ابطال آسيا 2022، بعد ان غابت عن مباريات دور المجموعات.