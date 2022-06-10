هادي العنزي



أكدت الأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية شريفة الغانم، أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع اللجنة البارالمبية المصرية ممثلة بعضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق عماد محمود، من شأنه الإسهام في تطوير رياضة المعاقين في البلدين.



وقد جاء توقيع برتوكول التعاون على هامش الزيارة الرسمية لوفد منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والذي لعب أربع مباريات ودية مع منتخبنا الوطني لكرة السلة، كان آخرها الأربعاء بمواجهة انتهت لمصلحة الأزرق 62 ـ 59 نقطة.



وذكرت الغانم أن بروتوكول التعاون يتضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة رياضة المعاقين في البلدين، مبدية سعادتها بالأداء المتميز الذي قدمه منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة في جميع مبارياته الدولية مع شقيقه المصري، وقالت: «شهدنا باعتزاز وفخر التطور الملموس، والتقدم الفني لشباب الأزرق، وجاء ذلك من خلال عمل جاد ومدروس من رئيس اللجنة البارالمبية لكرة السلة شافي الهاجري وإخوانه الإداريين، والجهاز الفني، والتزام وحرص شديدين من أبطال الأزرق، وجاءت آخر المواجهات مثيرة ومتكافئة حتى لحظاتها الأخيرة، وسعدنا بحضور سفير جمهورية مصر العربية في الكويت أسامة شلتوت، ورئيس الاتحاد العربي للفئات الخاصة د. إيهاب حسنين».



وكان، منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة تغلب على نظيره المصري 62-59 نقطة في المباراة الودية الرابعة التي جمعت الفريقين أمس الأول على صالة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين.



وأقيمت المباراة برعاية مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح وناب عنه محمود أبل، وبحضور الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله، والرئيس الفخري لنادي الإرادة للمعاقين الشيخة سهيلة الصباح، وسفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت، والأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية شريفة الغانم، ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري، ورئيس الاتحاد العربي للفئات الخاصة د.إيهاب حسنين، وعدد من أعضاء مجالس إدارات أندية المعاقين وجمهور غفير.

جاءت المباراة الدولية الودية بين منتخبي الكويت ومصر ضمن المرحلة الأخيرة لإعداد أزرق المعاقين قبل مغادرته الجمعة للمشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة السلة، والمزمع إقامتها في الأردن، وبذلك حقق الأزرق الفوز للمرة الثالثة، فيما فاز «الفراعنة» في مباراة واحدة.



وبهذه المناسبة أشاد أسامة شلتوت بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع قيادة وشعبي البلدين، وقال لـ «الأنباء»: «سعدنا بالتواجد في مباراة ممتعة بين بطل أفريقيا ومنتخب الكويت، ومن شأن مثل هذه اللقاءات الدولية التي امتازت بالندية والروح الرياضية، أن ترفع من الجاهزية الفنية لكلا المنتخبين، وتؤصل العلاقات الأخوية بين شعبي البلدين»، ونثمن عاليا الجهود الطيبة التي أسفرت عن هذا اللقاء.