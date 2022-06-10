عبدالعزيز جاسم



قال مدرب منتخب نيبال «الكويتي» عبدالله الشلاحي إن نيبال إذا أراد التأهل لنهائيات كأس آسيا فعليه إخراج الأزرق من التصفيات غدا بالفوز عليه أو التعادل معه على أقل تقدير، لإبقاء أمل التأهل، مضيفا: «أقول هذا الكلام ليس لأني ضد الكويت بل لأن خسارة الأزرق تصب في مصلحة نيبال».



وأكد الشلاحي أن تحضيره وخطة لعبه أمام الأزرق ستختلف عن مباراة الأردن السابقة التي خسرها 0-2. وقد حاول نيبال تقديم مباراة كبيرة أمام الأردن من خلال إغلاق المنطقة والدفاع المحكم وهو أمر طبيعي أمام أحد أقوى المنتخبات في قارة آسيا، واعتمدنا على الهجمات المرتدة التي لم يكتب لها النجاح، معربا عن فخره بلاعبي نيبال «الذين معظمهم من الشباب وشارك منهم 7 لاعبين لأول مرة دوليا»، لافتا إلى أنه قال في وقت سابق بعد القرعة ان اندونيسيا لديها القدرة على تصدر المجموعة لعملهم على بناء هذا المنتخب منذ 3 سنوات وتواجد عدد من اللاعبين في الدوريات الأوروبية.



المنافسة ستكون أقوى



من جانبه، أكد مدرب الأردن العراقي عدنان حمد أن «النشامى» استحق الفوز على نيبال حتى وإن كان هذا الفوز جاء متأخرا بسبب التسرع وإضاعة الفرص السهلة، لكن في النهاية تمكن المنتخب من حصد النقاط الثلاث في بداية مشواره، مشيرا إلى أن فوز اندونيسيا على الأزرق عقد من حسابات المجموعة فبعد أن كانت التوقعات تصب في مصلحة الأزرق والأردن دخل منتخب اندونيسيا، لذلك ستكون المنافسة أقوى وعلينا أن نتحضر له بصورة جيدة رغم ان الوقت غير كاف لتجهيز اللاعبين في هذه الأجواء الحارة التي من الممكن أن تؤثر على سلامة اللاعبين.