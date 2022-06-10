أعلن البنك الأهلي المتحد عن سعادته واعتزازه بالرعاية الرسمية لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي استضافتها الكويت تحت شعار «روحنا ذهبية»، برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وقد شارك البنك في حفل تكريم أبطال الكويت من الرياضيين المشاركين في الدورة، والذي أقيم في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية، حيث أعربت رئيسة المسؤولية الاجتماعية والتواصل الاجتماعي بالبنك فاتن التميمي، عن فخر إدارة البنك واعتزازه بالإنجازات العظيمة التي حققها الأبطال الكويتيون في الدورة، كما أعربت عن سعادتها برعاية البنك لهذا الحدث البارز بالتعاون مع «الأولمبية»، التي نجحت في ترتيب هذه الدورة بشكل مشرف يليق بمكانة الرياضة الكويتية.



وقالت: «تأتي رعاية البنك لهذا الحدث في إطار برنامج البنك المجتمعي الذي يهتم بدعم القدرات الوطنية الرياضية، وإثراء الحركة الرياضية في الكويت»، مضيفة أن البطولات المتحققة خلال هذه الدورة هي خير برهان على قدرة الشباب الكويتي على تحقيق الإنجازات الرياضية المشرفة.