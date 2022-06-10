يحيى حميدان



تعتزم ادارة نادي التضامن إجراء «غربلة شاملة» لفرق المراحل السنية بداية من الصيف الحالي، وذلك لتطوير آلية العمل التي لم تكن مرضية في المواسم الأخيرة.



أولى خطوات «الغربلة» كانت الاستغناء عن معظم إداريي ومدربي فرق المراحل السنية لرغبة ادارة «العنيد» في استقطاب كوادر إدارية وفنية أفضل قبل بداية رحلة إعداد فرق المراحل السنية للموسم الجديد.



كما تتجه النية لدى ادارة التضامن الى إلغاء مرحلتين عمريتين بشكل كامل والاكتفاء بـ «الأشبال تحت 15 سنة» و«الشباب تحت 20 سنة فقط»، إضافة للفريق الأول، مع إنشاء أكاديمية خاصة بالنادي تهتم باختيار البراعم وتطويرهم، مع إحياء عمل الكشافين لمتابعة لاعبي مختلف الأكاديميات أو المدارس في الفترة المقبلة لاستقطاب الأفضل منهم.